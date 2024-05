Citroen Jumper “Back to Back”: il furgone impossibile da guidare

Il Citroen Jumper “Back to Back” è un veicolo commerciale unico con due frontali rivolti in direzioni opposte. Progettato per i costruttori di camper e caravan, questo design innovativo riduce i tempi e i costi di trasporto.

Il furgone Citroen Jumper “Back to Back” rappresenta una proposta davvero insolita nel segmento dei veicoli commerciali, distinguendosi per la sua configurazione unica con due frontali uniti e rivolti in direzioni opposte.

Questo design particolare, che potrebbe sembrare un rendering bizzarro, è in realtà una soluzione funzionale e disponibile per l’acquisto. Ogni cabina del veicolo è dotata di un proprio sistema di trazione, permettendo la guida da entrambe le estremità a patto che l’altra sia lasciata in folle.

Ma chi potrebbe mai usare un mezzo del genere? Nessuno. O meglio, questa versione è stata espressamente creata per i costruttori di camper e caravan, i quali necessitano tipicamente solo del frontale del furgone. Acquistando un veicolo con due frontali, i produttori possono ridurre significativamente i tempi e i costi di trasporto. Le due metà sono collegate da una struttura temporanea ma resistente, concepita per supportarle per tutto il tempo necessario.

Dal punto di vista estetico, questa versione “Back to Back” si caratterizza per le griglie color carrozzeria montate su paraurti di plastica. L’equipaggiamento di serie comprende cerchi in acciaio da 15 pollici, fari alogeni, vetri oscurati, aria condizionata manuale e display da 5 pollici per l’infotainment. L’allestimento base è effettivamente piuttosto spartano, ma sappiamo che ogni cabina può essere personalizzata e potenziata con funzionalità aggiuntive e componenti aftermarket durante la fase di conversione.

Il furgone è alimentato da due motori turbodiesel BlueHDi da 2,2 litri, ciascuno in grado di erogare 138 CV, abbinati a una trasmissione manuale a sei velocità che trasferisce la potenza alle ruote anteriori di ciascuna sezione. Per quanto riguarda il prezzo, il Citroen Relay Back to Back parte circa 42.000 euro, anche se non è chiaro se questa cifra si riferisca a ciascuna delle due metà o all’intero veicolo.

Interessante notare come Citroen non sia l’unica casa automobilistica a offrire una configurazione così particolare. Modelli simili, come il Peugeot Boxer ed il Renault Master, sono stati anch’essi presentati in versioni Back to Back durante le fiere di settore dedicate ai camper, dimostrando un interesse di nicchia ma crescente per questo tipo di configurazione veicolare nel settore.

Copyright Image: Sinergon LTD