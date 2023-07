Orari GP F1 Ungheria 2023: live su Sky, Now e TV8

Orari GP F1 Ungheria 2023: l’undicesima tappa della Formula 1 si svolgerà in Ungheria, e l’attenzione di tutti sarà puntata su Max Verstappen, reduce dal suo trionfo a Silverstone. Preparatevi per una nuova domenica tutta dedicata ai bolidi di F1: la gara si vivrà in diretta alle 15:00 su Sky e TV8, in streaming su Now.

Max Verstappen continua a dominare la classifica, avendo trionfato nell’ultima gara all’Hungaroring e nel weekend di corse precedente a Silverstone. Con la sua vittoria a Silverstone, è arrivato il quinto GP consecutivo e il settimo su dieci gare nel Mondiale 2023. Ora, mira a rendere l’abisso in classifica ancora più profondo durante la tappa ungherese, dove l’anno scorso è arrivato primo davanti alle due Mercedes di Hamilton e Russell. D’altro canto, le Ferrari hanno avuto un weekend inglese difficile, con Leclerc al nono posto e Sainz al decimo. Un anno fa, le posizioni erano diverse, con Sainz quarto e Leclerc sesto. Sarà interessante vedere come si comporteranno quest’anno.

Preparati per un weekend emozionante, da seguire integralmente in diretta su Sky, TV8 e in streaming su Now.

Orari F1 GP Ungheria 2023 live su Sky e Now

Venerdì 21 Luglio

13:30 Prove Libere 1

17:00 Prove Libere 2

Sabato 22 Luglio

12:30 Prove Libere 3

16:00 Qualifiche

Domenica 23 Luglio

15:00 Gara Live su Sky e in streaming su Now

Orari F1 GP Ungheria 2023 TV8

Sabato 22 Luglio

15:30 Paddock Live

16:00 Qualifiche

17:15 Paddock Live

Domenica 23 Luglio

13:30 Paddock Live

15:00 Gara Live su TV8

17:00 Paddock Live

