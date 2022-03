Orari Test F1 Bahrain: diretta su SKY e in streaming su NOW

Orari F1 Bahrain 2022 – Da giovedì 10 a sabato 12 marzo si svolgeranno tre giorni di test della Formula 1 in Bahrain. Saranno tre giorni importanti sul circuito di Sakhir per capire i valori in campo dopo la rivoluzione regolamentare che ha fatto ripartire da zero tutti i team. Il Campionato del Mondo di Formula 1 2022 prenderà quindi il via nel weekend del 20 marzo. Tuttavia sarà un campionato in cui il campione del mondo in carica Max Verstappen (Red Bull) dovrà vedersela con Lewis Hamilton (Mercedes) e dalle Ferrari di Charles Leclerc e Carlos Sainz.

I test saranno trasmessi in diretta su Sky e in streaming su NOW.

Orari F1 Bahrain 2022

Sarà una diretta integrale per tre giorni su Sky Sport F1, Sky Sport Uno e in streaming su NOW. Ogni giorno due blocchi di 4 ore live, dalle 7.55 alle 12 e dalle 12.55 alle 17. Telecronaca di Carlo Vanzini e Matteo Bobbi, con Mara Sangiorgio in collegamento dai box e per le interviste ai protagonisti.

Aggiornamenti continui su Sky Sport 24 con collegamenti costanti dal Bahrain, mentre alle 17.45 di tutti e tre i giorni – sempre sul canale all news – in onda “Speciale test” con Fabio Tavelli (anche alle 21 su Sky Sport F1).

Giovedì 10 marzo

Mattina: 7:55 – 12:00

Pomeriggio: 12:55 – 17:00

Venerdì 11 marzo

Mattina: 7:55 – 12:00

Pomeriggio: 12:55 – 17:00

Sabato 12 marzo

Mattina: 7:55 – 12:00

Pomeriggio: 12:55 – 17:00

