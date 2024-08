Hyundai ha annunciato l’espansione della propria offerta per la Nuova TUCSON, introducendo la versione Plug-in Hybrid con trazione 2WD. Questo aggiornamento va ad arricchire ulteriormente il catalogo del SUV best-seller della casa coreana, noto per la sua gamma di propulsori elettrificati all’avanguardia.

Il nuovo powertrain PHEV 2WD si basa sulla stessa architettura della versione 4WD già presente, ma offre la trazione anteriore per massimizzare l’efficienza. Questo sistema combina un motore benzina 1.6 T-GDI da 160 CV con un motore elettrico da 98 CV, supportato da una batteria da 13,8 kWh, per una potenza complessiva di 253 CV e una coppia di 367 Nm.

Il nuovo schema a trazione anteriore risponde alle esigenze di quei clienti che desiderano una motorizzazione Plug-In senza la necessità della trazione integrale, garantendo consumi ridotti e un’autonomia elettrica che raggiunge i 71 km nel ciclo combinato e fino a 90,9 km nel ciclo urbano (WLTP).

Hyundai ha progettato il sistema Plug-in Hybrid per passare automaticamente alla modalità ibrida quando la carica della batteria scende sotto una soglia predeterminata, mantenendo al minimo i consumi di carburante e garantendo prestazioni sempre ottimali.

Listino prezzi e allestimenti

La Nuova TUCSON Plug-in Hybrid 2WD è disponibile a partire da € 46.200 nell’allestimento Business, ideale per aziende e professionisti. Questo allestimento include una dotazione di serie con un Panoramic Curved Display da 12.3’’, sensori di parcheggio anteriori e posteriori, retrocamera, connettività Bluelink, Apple CarPlay e Android Auto wireless, vetri posteriori oscurati, Smart Cruise Control, e molti altri sistemi di sicurezza e assistenza alla guida.

Grazie al programma “Hyundai Plus” e al tasso “Hyundai Light”, il modello Business è offerto da € 139 al mese per 35 mesi con un anticipo di € 2.500, usufruendo dell’ecobonus statale in caso di rottamazione e finanziamento, con un chilometraggio incluso di 45.000 km. Questa offerta permette un risparmio per il cliente fino a € 17.600, includendo promozioni Hyundai e incentivi statali.

La versione top di gamma Excellence, disponibile da € 48.700, include cerchi in lega leggera da 19’’, fari anteriori Full LED Wide Projection a matrice, portellone posteriore elettrico, sedili anteriori e volante riscaldabile, e un sistema audio Krell Premium.

L’allestimento N Line, anch’esso da € 48.700, combina comfort e connettività avanzata con un design sportivo ispirato al motorsport. Include cerchi in lega da 19”, paraurti specifici, passaruota in tinta carrozzeria, e interni con cuciture rosse a contrasto, sedili sportivi N Line riscaldabili e regolabili elettricamente.

Con una proposta commerciale competitiva e allestimenti ricchi di dotazioni, la Nuova TUCSON si conferma una scelta interessante per chi cerca un SUV moderno ed ecologico.