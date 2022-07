James May: che litigata con Jeremy Clarkson!

James May ha rivelato di aver litigato con Jeremy Clarkson durante le riprese dell’ultimo episodio di The Grand Tour uscito, Carnage A Trois in merito alla presenza di una delle auto francesi protagoniste dello speciale.

Tuttavia, il conduttore britannico ha subito tranquillizzato i fan, ammettendo che per quanto ci siano dei contro nel lavorare a fianco di Hammond e Clarkson, è ancora più difficile produrre uno spettacolo da solista. Qui, il riferimento è ad Our Man in Italy, appena pubblicato su Amazon Prime Video.

Cos’è successo tra May e Clarkson?

Carnage A Trois ha visto il trio celebrare la cultura francese rimanendo in Regno Unito, ovviamente a causa delle restrizioni dei viaggi. Il perno dell’episodio era far vedere come, nonostante i francesi dal loro punto di vista usino le auto solo come strumenti, abbiano realizzato alcune delle più grandi auto al mondo, come la Citroën SM.

May ha però dichiarato che Jeremy non era molto entusiasta su una delle auto presenti, la 2CV, che durante l’episodio è stata fatta cadere da una gru. “Abbiamo discusso sulla 2CV: io la ritengo meravigliosa, ma Jeremy invece la odia“. I due hanno quindi proseguito la discussione sul cosa fare di quella vettura, e May, innervosendosi, ha dato la colpa all’ “essersi svegliato male” durante quei giorni. Nel corso della sua intervista, insomma, ha detto che dividersi lo show in 3 fa sì che non ci sia pieno controllo, da parte sua, su cosa fare.

Diverso il discorso per i suoi programmi da solista, come Our Man in Italy: qui ha un controllo creativo quasi completo, anche se lui stesso ammette che produttori e registi lo obblighino a fare cose che non gli piacciono in nome della buona televisione. Per esempio, ha ammesso che è stato costretto a giocare a Canoa Polo, attività che lui odia.

—–

Per ricevere tante notizie e consigli utili specialmente sul mondo auto e moto, sugli autovelox e su come difendersi dalle truffe, è possibile iscriversi gratis al canale Quotidiano Motori su Telegram. Vi invitiamo a seguirci anche su Google News cliccate qui sotto per l’iscrizione gratuita!