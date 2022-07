James May Il nostro agente in Italia: la nuova serie in esclusiva su Prime Video

James May Il nostro agente in Italia: nel nuovo capitolo della serie di May per Prime Video “Il nostro agente in”, James porta il suo punto di vista davvero unico in Italia, attraversando in lungo e in largo uno dei suoi Paesi preferiti per esplorarne la storia, i paesaggi, le tradizioni e molto altro.

James May Il nostro agente in Italia: il trailer ufficiale

Dal capoluogo siciliano, Palermo, alle vette delle Dolomiti, James scoprirà cultura, cibo, lavoro e anche un po’ di sport, tutto sullo sfondo di alcuni dei più bei paesaggi del mondo. Può un goffo uomo britannico di mezza età scoprire i segreti della dolce vita?

La serie è il seguito di quella uscita nel 2020, James May: Our Man in Japan. Esplorando la cultura, il cibo, l’industria e lo sport, le sei puntate porteranno May in quasi tutte le regioni d’Italia, visitando alcuni degli scenari più pittoreschi del mondo.

Nelle sei puntate vedremo James May visitare la pista di prova Ferrari di Fiorano a Maranello, un caseificio a Montese, il Grand Hotel Villa Serbelloni sul Lago di Como e un liutaio a Cremona, oltre a Parma e Torino, dove incontrerà il calciatore italiano Giorgio Chiellini.

James May Il nostro agente in Italia esce il 15 Luglio in esclusiva su Prime Video.

Le immagini della nuova serie

—–

Per ricevere tante notizie e consigli utili specialmente sul mondo auto e moto, sugli autovelox e su come difendersi dalle truffe, è possibile iscriversi gratis al canale Quotidiano Motori su Telegram.

Vi invitiamo a seguirci su Google News su Flipboard, ma anche sui social come Facebook, Twitter, Pinterest e Instagram. Non esitate a condividere le vostre opinioni e le vostre esperienze commentando i nostri articoli.