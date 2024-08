Lego Lamborghini Countach 5000 Quattrovalvole

Il gruppo Lego ha presentato un nuovo gioiello della sua collezione Icons: la Lamborghini Countach 5000 Quattrovalvole. Questo set, una fedele riproduzione in mattoncini della leggendaria supercar, è un tributo all’epoca d’oro delle auto sportive. Con dettagli autentici come il cockpit, lo sterzo funzionante, il cofano e il vano motore, oltre a un dettagliato motore V12, questo modello è destinato a diventare un pezzo da collezione imperdibile per appassionati di automobili e costruttori Lego.

Entrare nel mondo della Lamborghini Countach 5000 Quattrovalvole è come fare un salto nel passato, nell’epoca d’oro delle supercar. La versione Lego Icons di questa iconica auto sportiva è una celebrazione della maestria artigianale e dell’innovazione tecnologica che Lamborghini ha portato nel settore automotive. Ogni dettaglio del modello è stato attentamente ricreato per offrire un’esperienza di costruzione realistica e appagante.

Il set Lego Icons Lamborghini Countach 5000 Quattrovalvole include una serie di caratteristiche autentiche che rendono omaggio all’originale. Il cockpit dettagliato offre una visione accurata degli interni dell’auto, mentre lo sterzo funzionante permette di manovrare il modello proprio come una vera auto. Il cofano e il vano motore sono apribili, rivelando un dettagliato motore V12, cuore pulsante della Countach.

Le caratteristiche estetiche non sono da meno: i cerchi profondi, le grandi luci posteriori e lo spoiler posteriore slanciato aggiungono un tocco di realismo, rendendo questo modello un affascinante pezzo da esposizione per qualsiasi casa. Inoltre, le porte a forbice, distintive della Lamborghini Countach, sono perfettamente funzionanti, aprendosi verso l’alto.

Il set Lego Icons Lamborghini Countach 5000 Quattrovalvole è disponibile al prezzo di 179,99 €.