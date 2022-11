A-Cold-Wall* x Eastpak: negli ultimi anni, A-Cold-Wall* ha decostruito i confini stabiliti per scoprire nuove forme di espressione. Collegando temi disparati attraverso mezzi inaspettati, ha aperto la strada alla vera libertà di pensiero. Un’etica simile si riflette nella visione di Eastpak sulla libertà di movimento. Per la prima volta insieme, Eastpak e A-Cold-Wall* rivelano una nuova collezione collaborativa che va oltre i confini tradizionali e vi ispira a seguirla.

Tre forme iconiche di Eastpak vengono reinventate, dal passante superiore alla base imbottita. Incorporando la tipica giustapposizione di materiali complessi di A-Cold-Wall* con una sensazione inconfondibilmente artigianale. Colori vivaci in contrasto con tecniche sperimentali ed elementi riflettenti che aprono la strada a ogni avventuriero urbano.

A-Cold-Wall* x Eastpak: la capsule collection

ACW Padded: l’iconico zaino Padded Pak’r è il punto di partenza di Eastpak e per A-Cold-Wall* è il punto di partenza del viaggio. Reinventato e trasformato attraverso uno scontro di materiali, colori e stampe. Dalla sobria versione all-over ACW Black alla sua controparte in ACW White. Entrambe le varianti di colore sono accomunate dagli esclusivi pannelli saldati con doppia zip anteriore, dalle finiture a contrasto e dai loghi in co-branding. Progettato con tutti i comfort per portare voi e le vostre cose in città e oltre.

ACW Orbit: il classico zaino compatto, aggiornato con l’esclusiva interpretazione di A-Cold-Wall* dello streetwear britannico. La forma organica dello zaino è contrastata da forme geometriche asimmetriche, da zip rivestite extra lunghe e da cinte funzionali in fantasia jacquard. Disponibile in ACW Grey Cloud con accenti gialli a contrasto, co-brandizzato con i loghi e con tutti i segni distintivi di questa straordinaria collezione collaborativa.

ACW One: la mini borsa a tracolla per chi in giro si porta l’essenziale e cammina ancora più leggero. Reinventata da A-Cold-Wall*, la stessa cinta jacquard a contrasto, i cursori della zip allungati e le stampe riflettenti legano saldamente la ACW Black e Grey alla collezione. Completo di tasca frontale con cerniera, finiture a contrasto e loghi co-branded.

