adidas originals x Bape Campus 80s: la nuova sneaker in limited edition

adidas originals x Bape Campus 80s: continuano le celebrazioni per l’anniversario del brand giapponese con un’altra rivisitazione di un classico delle tre strisce. Terza release di una serie di lanci commemorativi che ravvivano una delle più famose collaborazioni del settore, la sneaker Bape Campus 80s in edizione limitata riprende tutti i tratti distintivi della scarpa preferita dell’archivio adidas, aggiornandoli con un tocco distintivo in chiave Bape.

Conosciuta in tutto il mondo per i suoi dettagli caratteristici, la versione aggiornata di Bape della silhouette Campus 80s presenta una tomaia in pelle scamosciata color cioccolato, le tre strisce e il logo Bape sul lato, le linguette sul tallone con il logo del trifoglio e di Bape-Sta, il gioiello personalizzato “30” sulle stringhe e i dettagli del 30° anniversario sulla linguetta.

Rendendo omaggio alle radici del marchio, il modello frutto della collaborazione è protagonista di una campagna visiva che riprende i cataloghi e le riviste giapponesi di sneaker dei primi anni 2000. Ogni immagine esalta i principali dettagli e materiali del prodotto, mentre l’editoriale romanzato è un’ode al passato, al presente e al futuro di Bape. La sneaker Bape Campus 80s in edizione limitata sarà disponibile presso rivenditori selezionati e online.

Dalla sua fondazione nel 1993, Bape è da 30 anni un simbolo della street fashion. Finora ha prodotto articoli dal design iconico, modelli e personaggi originali come “Ape Head”, “Bape Camo”, “Bape Sta”, “Shark Hoodie” e “Baby Milo” e molti altri.

