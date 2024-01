La collezione Aeronautica Militare autunno inverno 2024 si presenta come un perfetto mix di tradizione e innovazione. Ogni linea – Flying Team, Historic, Heritage, Urban e Sport – esprime un aspetto unico del brand, coniugando stile militare, omaggi alla storia, e modernità. I capi si distinguono per i loro dettagli meticolosi, l’alta resistenza dei materiali e l’attenzione alla vestibilità.

La nuova collezione maschile di Aeronautica Militare presenta capi moderni e contemporanei dall’appeal tecnico e performante, un vero lifestyle dal fascino intramontabile e si articola in cinque linee distintive, ciascuna con un carattere unico e innovativo.

Aeronautica Militare autunno inverno 2024: la nuova collezione

La linea Flying Team, evoluzione della storica linea Pilot, si distingue per la sua dinamicità e lo stile militare del brand. I capi, con una cura meticolosa dei dettagli, sono realizzati con tessuti tinti in capo, altamente resistenti e confortevoli.

Il design originale del motivo camouflage, disegnato e realizzato dalla Cristiano di Thiene, conferisce un tocco distintivo a tutta la linea, mentre gli effetti termici, la resistenza idrorepellente e gli elementi riflettenti, insieme alle celebri stripes “Remove Before Flight”, sono solo alcuni degli aspetti che caratterizzano questa linea. In particolare, quest’anno le grafiche celebrano il 36° Stormo, con colori che spaziano dal bianco al nero, con sfumature di verde e arancione.

Il progetto “L’archivio del pilota” è invece un omaggio alla 91^ Squadriglia da Caccia, nota come la “Squadriglia degli Assi”, e al suo celebre simbolo, il Grifone. Pochi pezzi distintivi, declinati in una palette di colori sobri quali grigio, nero e verde militare, con vari simboli in primo piano che raccontano le gesta eroiche compiute da questa squadriglia leggendaria durante la prima guerra mondiale.

La linea Historic, novità della collezione autunno inverno 2024 2025, riprende la ricca tradizione grafica dell’Aeronautica Militare, presentandola in una versione moderna e college. Questa linea, composta in totale da 12 capi, cattura l’essenza di vari Stormi attraverso dettagli ricercati e design accattivanti, con colori come blu classico, nero, verde militare, rosso e off-white.

Heritage è pensata per un uomo che ricerca l’eccellenza, con un perfetto equilibrio tra rispetto per la storia e modernità. Elementi iconici come le Frecce Tricolori, l’aquila turrita e la coccarda tricolore arricchiscono ogni capo, con una palette colori elegante e sobria, caratterizzata da tonalità di blu, denim con grigio rosso e bianco con una presenza importante del tricolore negli inserti e nei dettagli.

La linea Urban si distingue per la sua essenzialità, con linee pulite e vestibilità confortevole. Ideale per l’utilizzo quotidiano, offre freschezza e versatilità con colori come arancione slavato, viola pervinca, blu petrolio e azzurro.

Ed infine la linea Sport trae ispirazione dal Centro Sportivo dell’Aeronautica Militare, ed offre capi sportivi dal design contemporaneo e dalla vestibilità impeccabile. Materiali e tessuti sono scelti per garantire libertà di movimento, con una gamma cromatica vibrante e dinamica.

Un perfetto mix di tessuti tecnici e cotonieri di alta qualità, le zip nastrate aggiungono un tocco moderno, garantendo una vestibilità aderente e confortevole, mentre le stampe riflettenti aumentano la visibilità in condizioni di scarsa illuminazione e le grafiche danno risalto ai colori dell’Italia.

