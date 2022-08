Amedeo Testoni sneakers Cagliari: versatili e contemporanee per l’estate 2022

Amedeo Testoni sneakers Cagliari: la collezione per questa estate 2022 è all’insegna della riconnessione con gli archivi del marchio, l’artigianalità, l’impegno per l’ambiente e lo stile di vita moderno. Il brand continua a superare i confini dello stile ed inventa nuove tecniche di lavorazione grazie alla dedizione infinita nella ricerca dell’eccellenza. Offrire una gamma di prodotti di design senza tempo e di altissima qualità si riconferma il core dell’azienda bolognese.

Le Cagliari sneakers sono realizzate in morbida pelle di vitello liscia con colore a contrasto, per un look classico e sportivo che interpreta sapientemente la tendenza chunky dell’estate 2022. La “T” maiuscola, che richiama sottilmente il ricco archivio del brand, è

impreziosita ai lati da colori a contrasto.

Grazie alle suole XL ExtraLight ultraleggere e alle solette Ortholite, queste sneakers di lusso offrono un maggiore sostegno e il massimo comfort. Queste scarpe tricolori, versatili e contemporanee, si abbinano perfettamente a ogni outfit dell’estate 2022. Le Cagliari sneakers in pelle sono disponibili sia in bianco con contrasto sabbia che con un’opzione molto più audace in bianco e taupe.

