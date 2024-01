La collezione Antony Morato autunno inverno 2024 è un ponte tra culture e stili diversi. Prendendo ispirazione da metropoli come Hong Kong, Manchester e Parigi, Morato crea una linea che mescola eleganza classica, dettagli moderni e streetwear. La collezione si arricchisce poi con capsule esclusive che celebrano le icone della musica e dell’intrattenimento.

Antony Morato, ancora una volta, si conferma pioniere nell’interpretare lo spirito cosmopolita delle grandi metropoli attraverso la sua collezione autunno inverno 2024 2025. La collezione trae ispirazione da tre diverse capitali internazionali: Hong Kong, Manchester e Parigi, ed è un connubio di eleganza e stile casual, che si rivolge a un uomo dinamico, eclettico, immerso nella vita quotidiana e con uno sguardo rivolto al futuro.

La collezione gioca con colori decisi, tessuti naturali, stampe audaci e pattern geometrici. Questa varietà di elementi è mescolata e reinterpretata per creare uno styling contemporaneo e grintoso. La pulizia e il rigore dei capi ispirati a Hong Kong si manifestano in silhouette asciutte e impeccabili, giacche, cappotti e pantaloni che contrastano con volumi over di t-shirt e felpe. La palette di colori include grigi e neri, illuminati da tocchi di verde prato.

La cultura grunge degli anni ’90 di Manchester emerge nei piumini lucidi super puffy, nei parka militari e nelle giacche camouflage. Pantaloni cargo e maglie over size sono un richiamo diretto allo street style e alla cultura giovanile. Questo approccio informale è condito da influenze college in chiave dark, con stampe stile varsity e felpe con cappuccio che rimandano ai campus anni ’80/’90.

La collezione incorpora anche il blu in tutte le sue sfumature pastello, creando un equilibrio tra tonalità tradizionali e accenni morbidi e raffinati ispirati a Parigi. Gli elementi chiave sono giacche e pantaloni formali abbinati a volumi casual per maglie e felpe con grafiche stencil, un omaggio alla street art parigina.

L’arte e la musica, passioni di Lello Caldarelli, fondatore e mente creativa del brand, si riflettono nelle capsule collection. La prima è un tributo a MTV, simbolo di due generazioni di adolescenti uniti da musica, video e intrattenimento. La seconda celebra David Bowie, icona musicale con il suo sguardo magnetico e il fulmine dipinto sul viso. Infine, si rinnova la collaborazione con Mickey Mouse, che nella nuova stagione assume connotazioni psichedeliche, grazie a un pattern optical rivisitato.

