Audemars Piguet Royal Oak Offshore 2023: la Manifattura svizzera di Alta Orologeria svela il nuovo cronografo automatico. Il nuovo modello in ceramica nera rende omaggio al Royal Oak Offshore “End of Days” lanciato nel 1999 in collaborazione con Arnold Schwarzenegger, che ha inaugurato il trend delle numerose collaborazioni con le celebrities.

Per festeggiare il 30 anniversario della collezione, questo nuovo modello contemporaneo presenta un’estetica nera punteggiata da dettagli in giallo. Limitato a 500 pezzi, questo segnatempo è un tributo alla collezione che da 30 anni si spinge oltre i propri limiti.

Audemars Piguet Royal Oak Offshore 2023: caratteristiche

Questo nuovo modello di Royal Oak Offshore Cronografo Automatico è presentato con una cassa da 43 mm, in linea con i modelli introdotti nel 2020. Questa edizione è realizzata interamente in ceramica nera con l’aggiunta di dettagli in titanio, come le anse, i pulsanti e il fondello.

Sono inoltre presenti anche otto viti in acciaio che fissano la lunetta ottagonale alla cassa. La scelta di questi materiali conferisce all’orologio un aspetto leggero ed ergonomico, nonostante le sue dimensioni considerevoli. La ceramica utilizzata da Audemars Piguet è stata rifinita con cura per rivelare le sue numerose sfumature e adattarsi alle linee complesse della cassa del Royal Oak Offshore, rispettando al tempo stesso gli standard di alta qualità della Manifattura.

Le linee, le smussature e gli angoli sono accuratamente rifiniti a mano per ottenere le superfici lucide e satinate, caratteristiche della Manifattura. Richiamando l’estetica nera e gialla del modello originale del 1999, il nuovo Offshore presenta un quadrante nero decorato con il motivo Mega Tapisserie di nuova generazione e illuminato da tocchi di giallo sulla scala tachimetrica, nonché sugli indici e sulle lancette in oro bianco brunite e arricchite da un rivestimento giallo luminescente. Il logo AP applicato in oro risalta a ore 12, mentre i contatori neri impreziosiscono il quadrante a ore 3, 6 e 9.

Questo nuovo modello di Royal Oak Offshore Cronografo Automatico è dotato di un cinturino in pelle di vitello nera che presenta un effetto tessuto e cuciture gialle. Grazie al sistema intercambiabile integrato nell’orologio, il proprietario può cambiare facilmente il cinturino sostituendolo con una versione in pelle di vitello gialla con cuciture nere.

Audemars Piguet Royal Oak Offshore 2023: il cronografo

Questa nuova referenza è alimentata dal più recente movimento cronografico a carica automatica della Manifattura, il Calibro 4401, completamente integrato con ruota a colonne e funzione flyback. Questa funzione permette di azzerare e riavviare il cronografo con una sola pressione del pulsante.

La ruota a colonne funziona assieme alla frizione verticale e quando viene avviata o arrestata, la lancetta dei secondi risponde immediatamente, senza scatti. Inoltre, una leggera pressione è sufficiente per attivare i pulsanti, migliorando ulteriormente l’ergonomia dell’orologio.

La massa oscillante è visibile attraverso il fondello in vetro zaffiro. Realizzata in oro rosa 22 carati, è stata colorata con un processo NAC che le conferisce una tonalità grigio antracite. Il fondello in vetro zaffiro mostra anche le raffinate decorazioni del movimento, tra cui Côtes de Genève, le venature circolari, la finitura soleil, la satinatura circolare e le smussature lucide. Infine, il fondello in titanio reca l’incisione “Limited Edition of 500 pieces”.

Le celebrity

Nel corso degli anni, il Royal Oak Offshore ha sviluppato la propria immagine attraverso numerose collaborazioni con forti personalità provenienti dal mondo dello sport, della musica e del cinema. Questi incontri umani hanno arricchito la collezione, permettendole di crescere nel tempo.

Arnold Schwarzenegger, collezionista di orologi da tasca, ex culturista diventato attore e poi governatore della California, visitò Le Brassus nel 1997. Aveva già subito il fascino del modello di Audemars Piguet lanciato nel 1993, e qualche mese dopo, durante un incontro a Santa Monica con François-Henry Bennahmias che allora era un giovane venditore, venne siglata la sua collaborazione con AP.

Il Royal Oak Offshore End of Days fu lanciato nel 1999 e celebrò l’uscita dell’omonimo film. L’orologio presentava uno stile maschile data la cassa in acciaio ricoperta da un trattamento PVD – il primo nella storia del brand – e un cinturino in Kevlar. Vennero venduti numerosi esemplari di questa edizione limitata a 500 pezzi a favore della Inner City Games Foundation di Arnold Schwarzenegger, che offre programmi sportivi ed educativi ai bambini più svantaggiati.

Il successo di questa prima collaborazione segnò l’inizio di molte altre edizioni limitate con l’attore americano-austriaco – che ad oggi ammontano a nove, compresi sei modelli di Royal Oak Offshore – ma anche con altre celebrities come Jay-Z o LeBron James.

—–

Per ricevere tante notizie e consigli utili specialmente sul mondo auto e moto, sugli autovelox e su come difendersi dalle truffe, è possibile iscriversi gratis al canale Quotidiano Motori su Telegram.

Vi invitiamo a seguirci su Google News su Flipboard, ma anche sui social come Facebook, Twitter, Pinterest e Instagram. Non esitate a condividere le vostre opinioni e le vostre esperienze commentando i nostri articoli.