Barbour International x YMC: due icone dello stile britannico si sono unite per una collaborazione davvero entusiasmante. Barbour International, che si ispira al mondo del motociclismo, ha collaborato per la prima volta con il marchio indipendente YMC per la collezione autunno inverno 2022 2023.

Barbour International x YMC: la collezione

Questa collezione di grande impatto attinge al tradizionale legame di Barbour International con il motociclismo e all’abbigliamento funzionale di YMC, ispirato ai capi militari e da lavoro, per creare un’entusiasmante linea di abbigliamento autentica e contemporanea. La collezione presenta una selezione di modelli outwear tra cui giacche cerate, in pile e indumenti casual, T-shirt, pantaloni e accessori.

La Barbour International x YMC Oversized Rider Wax Jacket è realizzata in tessuto di cotone cerato all-over per un capospalla autentico e originale. Dotata di cappuccio rimovibile per uno stile versatile, questa giacca cerata presenta un taglio oversize per un tocco contemporaneo ma allo stesso tempo tradizionale, con un taschino sul petto per un ulteriore tocco di classe. È inoltre dotata di tasche inferiori espandibili a soffietto e fodera trapuntata. Disponibile in due varianti di colore, nero e antracite con stampa serpente.

Il secondo modello in cotone cerato di questa collezione è il Barbour Intl. x YMC So Not Up Wax Jacket, caratterizzato da un colletto a costine sagomato, taschino sul petto e una fodera in pile per garantire comfort e calore. Esterno in cotone cerato da 170 g, versatile fodera in pile rimovibile e lato interno in poliammide trapuntato nella tonalità charcoal snake. Questo capo pratico ed elegante è disponibile anche nei colori sand e black.

Foderato in cotone cerato, il marsupio B.Intl x YMC è disponibile in tre varianti di colore ed è abbinato ad un borsello con borchie da portare al collo.

