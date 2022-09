Barcolana Trieste 2022: la capsule collection Murphy&Nye

Barcolana Trieste 2022: dopo il grande successo di Barcolana53 nel 2021, si rinnova anche per la 54esima edizione la partnership storica tra la regata velica internazionale Barcolana e il marchio yachting Murphy&Nye, avviata per la prima volta nel 1989 quando venne lanciata la Polo che da sempre contraddistingue ogni edizione, e che ha visto il brand di sportswear tecnico-nautico protagonista più di chiunque altro in 13 edizioni.

Barcolana Trieste 2022: la nuova capsule collection Murphy&Nye

Si tratta della riedizione del modello Polo Plenty in piquet di cotone, che, da allora, viene proposto con continue rivisitazioni in chiave attuale, sia in termini di vestibilità, che tipologia di tessuti proposti. Il modello è caratterizzato dalla doppia riga in contrasto di colore sia sul colletto che sulle maniche e riprende il motivo dei fregi e delle linee di galleggiamento degli scafi.

Anche quest’anno verranno proposte due varianti colore: grigio antracite per la Barcolana 54 e bianca per la Barcolana Classic. Entrambe le versioni hanno come dettaglio la doppia riga in colore acquamarina per la collezione uomo e in rosa per la collezione donna. Nella costruzione del capo è impiegato un fresco piquet 100% in cotone da 180 grammi con doppio bottone nella paramontura, bordi delle maniche lavorati a costine, para sudore nella parte posteriore del collo e logo Barcolana ricamato sul petto.

La Polo ufficiale verrà fornita a tutti gli armatori iscritti, insieme alla sacca Murphy&Nye. Sacca e polo saranno affiancati da una collezione capsule in edizione limitata, creata in esclusiva per l’edizione Barcolana54, composta sia da abbigliamento che da accessori come: il giubbotto Waikato, la giacca in soft-shell Tech Frontier, il gilet Tech Vest, la felpa in cotone con e senza cappuccio – sweatshirt e hood sweatshirt, la t-shirt, baseball hat, berretto e cintura.

