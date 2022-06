In occasione di Pitti Uomo Giugno 2022 Momodesign presenta la sua nuova interpretazione di guardaroba maschile contemporaneo che rende omaggio alla semplicità formale e all’unconventional. A partire dalla nuova collezione di abbigliamento ready to wear, una nuova linea di costumi da bagno e che completa il look con zaini, borse e pouch, e calzature. L’idea del brand è di coniugare l’eleganza con le contaminazioni da mondi diversi dallo sport al fashion.

Una collezione primavera estate 2023 che guarda al futuro dove dinamicità, funzionalità, comfort e stile contaminano il “guardaroba” maschile rendendolo intelligente, dalla versatilità di utilizzo, caratterizzato da quotidianità e, al tempo stesso esclusività. Tessuti leggeri e riciclati eco sostenibili per una sensazione di comfort, protezione e responsabilità a livello ambientale.

Pitti Uomo Giugno 2022 Momodesign: abbigliamento

La nuova linea propone una selezione di capi unici e presenta una grande attenzione al capospalla che rivela la meticolosità nella costruzione dei prodotti, dove tessuti di nylon tecnici, confortevoli, traspiranti, resistenti all’acqua, vengono assemblati con termo saldature e termo nastrature, garantendo elevate performance.

Anche la parte outwear è stata progettata con estrema cura, grazie all’uso di materiali ricercati come felpe tecniche, tessuti accoppiati, jersey mercerizzati. La personalizzazione è sobria e ricercata realizzata con tecniche di stampa o di applicazione come embossed, lamine carbon, patch in silicone, per enfatizzare l’anima tecnica e sportiva di Momodesign. Il design dei capi della collezione estiva è ulteriormente valorizzato dalla scelta cromatica, per giochi di toni dai contrasti che ripercorrono la palette dei grandi classici del marchio affiancandoli a nuovi colori brillanti. La cura dei dettagli, la scelta dei materiali e la qualità della rifinitura di ogni capo, regalano alla collezione un hype luxury.

Pitti Uomo Giugno 2022 Momodesign: zaini e borse

Sulla scia del successo del modello Ovo, Bludue in collaborazione con il Centro Stile Momodesign ha progettato Iron. Le sue linee essenziali e aerodinamiche rendono la sua forma unica, un approccio stilistico che esalta la funzionalità ed esprime al meglio il concetto di design del brand. Lo zaino “commuter” definitivo per riporre gli elementi essenziali della tecnologia quotidiana durante gli spostamenti di tutti i giorni.

L’organizzazione raffinata nello zaino commuter è caratterizzata da due scomparti, uno per laptop e tablet e tasche interne con chiusura a zip. Realizzato in cordura, tessuto che lo rende molto resistente e impermeabile, con dettagli in nappa pu e in un nylon lucido, è proposto in varianti colore inedite come il bianco ghiaccio e gold ma anche in nero e beige, tonalità che lo caratterizzano ulteriormente e lo rendono versatile per ogni occasione.

La linea Eco Carbon è stata progettata a partire dalla ricerca del materiale utilizza un Poliestere riciclato Rpet, certificato per una collezione che rispetta l’ambienta mantenendo lo stile e la funzionalità tipici del brand. La linea Eco Carbon si compone di tre modelli trasversali: lo zaino Ovo, un nuovo zaino con ampia patella di chiusura nella parte superiore con tasca esterna chiusa da zip, dall’essenza formale e sportiva, di estrazione trekking ma con funzionalità adatte all’utilizzo urbano, e una messenger.

Tre modelli pensati per la vita di tutti i giorni e per un pubblico metropolitano in movimento che ricerca un guardaroba in continua trasformazione. Oggetti contemporanei pensati per essere eleganti e sportivi al tempo stesso. Proposti nel colore nero con il logo Momodesign in bianco o in tinta.

Pitti Uomo Giugno 2022 Momodesign: beachwear

La nuova collezione beachwear propone costumi per uomo, caratterizzati da materiali e tecnologie innovativi. Tessuti tecnici leggeri e confortevoli ad asciugatura rapida con il minore assorbimento dell’acqua che riduce notevolmente il tempo di asciugatura dei bermuda. I colori giocano con motivi camouflage interpretati in colori acidi e grafiche multicolor eye-catching che si alternano a versioni monocromatiche. Tra i modelli più innovativi presentati l’FX è realizzato in uno speciale materiale che al contatto con l’acqua mostra la personalizzazione.

Pitti Uomo Giugno 2022 Momodesign: sneaker

Modello di punta di questa stagione è la sneaker Zero. Heritage sportivo e metropolitano caratterizzano questa trainer realizzata in pelle e nylon con sottopiede fussbett in pelle estraibile; la suola è in eva per rendere la scarpa più leggera e lavorata a mano con spoiler dietro per rinforzare il tallone. Lavorazione a sacchetto e suola cucita, con colore a contrasto.

