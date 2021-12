Le idee regalo per tutti gli appassionati di due ruote.

Idee regalo uomo Natale 2021: Shark-Helmets, Bering e Segura non si sono certo scordati queste festività natalizie, d’altronde per chi ama le due ruote anche in inverno il dono più importante non può essere che uno: la massima protezione!

Vi suggeriamo alcune idee regalo perfette per lo shopping natalizio: lo Shark Nano con le sue nuove grafiche double color, il casco urban per antonomasia. I guanti Breva, firmati Bering, ideali per la stagione fredda grazie al loro sistema riscaldante B-WARM; ultima, ma non per importanza e stile, la camicia tecnica Sierra di Segura, un capo con fantasia Tartan, certificato CE, per un look super cool!

Idee regalo uomo Natale 2021: Shark Helmets Nano

Compatto, leggero e raffinato, il casco urbano per antonomasia. Disponibile in 3 nuove grafiche doppio colore. E’ un casco in termoplastica iniettata con visiera antigraffio a smontaggio rapido. Il visierino parasole di serie è dotato del sistema “soft touch”, una pratica leva ergonomica, comoda da usare anche se si indossano i guanti.

Idee regalo uomo Natale 2021: guanti Breva

Perfetti per la stagione fredda, i guanti Breva si distinguono per il B-WARM system, il sistema riscaldante che garantisce protezione dalle basse temperature e massimo comfort. Grazie al rivestimento termico Primaloft, alla membrana impermeabile e alla traspirabilità elevata sono ideali per i lunghi viaggi. Includono protezione per le nocche, grip e rinforzo sui palmi.

Il B-WARM system permette 4 differenti livelli di temperatura e una durata del riscaldamento che arriva fino a 8 ore a livello 1 e fino a due ore a livello 4. Il caricamento completo avviene in 210 minuti.

Idee regalo uomo Natale 2021: giacca Sierra by Segura

Sierra è la giacca-camicia in tessuto impermeabile, in fantasia Tartan, con tessuto anti-abrasione certificato con inserti in DuPont Kevlar. E’ dotata inoltre di una membrana impermeabile, una fodera termica fissa da 80g, protezioni per i gomiti e per le spalle CE protect flex Alpha Livello 1 (Livello 2 opzionale).

Offerte regali uomo su Amazon

—–

Per ricevere tante notizie e consigli utili specialmente sul mondo auto e moto, sugli autovelox e su come difendersi dalle truffe, è possibile iscriversi gratis al canale Quotidiano Motori su Telegram.

Vi invitiamo a seguirci su Google News su Flipboard, ma anche sui social come Facebook, Twitter, Pinterest e Instagram. Non esitate a condividere le vostre opinioni e le vostre esperienze commentando i nostri articoli.