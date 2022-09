Enzo Ferrari. Un eroe italiano è tra i libri sulla Ferrari, che permettono di rivivere una delle storie più belle e affascinanti che riguardano la casa automobilistica più amata al mondo.

Passione, amore per le corse e meccanica si fondono con genialità e ambizione italiane: è il nuovo testo consigliato da Quotidiano Motori, immancabile sugli scaffali degli amanti del Cavallino: “Enzo Ferrari. Un eroe italiano” è firmato da Leo Turrini per Longanesi. In queste oltre 300 pagine, viene ripercorsa la straordinaria vita di Enzo Ferrari, il creatore del mito del Cavallino rampante, oltre che protagonista assoluto della stagione che decretò il passaggio dell’Italia da Paese contadino a potenza industriale. L’autore ripercorre i trionfi, le sconfitte, le gioie, i drammi e gli amori di Ferrari, raccontandone sogni e tormenti: dalla perdita del figlio a soli 24 anni al segreto di un erede molto amato, fino alle polemiche con il Vaticano e all’ultimo amore.

Enzo Ferrari. Un eroe italiano: dettagli prodotto

Copertina rigida: 336 pagine

Publisher: Longanesi (12 gennaio 2017)

Collection: Biografie e autobiografie

Language: Italiano

ISBN-10: 883044619X

ISBN-13: 978-8830446199

Peso spedizione: 720 g

Disponibile su Amazon con Spedizione Prime.

I nostri consigli in libreria:

