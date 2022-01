Momodesign zaino Ovo: la nuova collezione per la primavera estate 2022

Un’ampia collezione che si adatta perfettamente sia al viaggio sia agli spostamenti in città, grazie alla loro praticità e versatilità.

Momodesign zaino Ovo: con la sua attenzione allo stile e le sue radici nell’innovazione, Momodesign ha creato una collezione primavera estate 2022 che coniuga le esigenze più funzionali di chi vive la città in modo dinamico, con la moto, la bici e il monopattino alla quotidianità metropolitana.

Un filo creativo che unisce tradizione e innovazione è il leitmotiv della nuova collezione di borse, zaini e pouch formalmente sporty che rende omaggio alla semplicità, all’originalità non convenzionale. Contaminazioni di mondi diversi, da quello militare, al design, a quello fashion, ispirano le nuove proposte del brand.

Accessori realizzati in tessuti tecnici mescolati a tessuti gommati, materiali da riciclo ecosostenibili con trama in fibra di carbonio e neoprene traforato, pelli martellate per i prodotti premium, adottano i valori multifunzionali della collezione.

A contraddistinguere ulteriormente queste linee, sono le grafiche del logo, interpretato in diversi colori, che rimane l’indiscusso protagonista. Funzionalità e design si ritrovano nei dettagli hardware, come tasche porta oggetti, tasche porta computer e device, porta USB esterna. La collezione estiva oltre a presentare delle linee leggere e destrutturate valorizza il colore, giocando con toni e contrasti, da accenni fluo a colori freddi accostati a trame e grafiche che ne valorizzano il design.

Momodesign zaino Ovo: minimalismo estetico e anima funzionale

Momodesign per la stagione primavera estate 2022 riconferma il caposaldo della collezione, lo zaino iconico Ovo. Per un guardaroba trasversale e unisex e intelligente dalla versatilità di utilizzo, caratterizzato da quotidianità e al tempo stesso esclusività. Eclettismo è la parola più indicata per definire questo zaino.

Le sue linee fluide rendono la sua forma iconica, per un approccio stilistico che ne esalta la funzionalità e la leggerezza dei materiali utilizzati. Un armonioso gioco di contrasti in cui il nylon liscio, spalmato spigato, jersey, neoprene, saffiano e PU si accendono di colore e si intrecciano a grafiche multicolor e trame camouflage, lo caratterizzano ulteriormente e lo rendono adatto a ogni occasione.

Ovo è dotato di scomparto per laptop, porta usb e tasche multifunzionali ad accesso rapido. Lo schienale e gli spallacci regolabili hanno una particolare imbottitura super soft che lo rendono estremamente ergonomico. Realizzato in nylon spalmato spigato con tirazip termosaldati personalizzati, risulta essere super resistente all’acqua e all’abrasione.

Le combinazioni di colore e materiali sono molteplici, così come le contaminazioni da mondi differenti: cromie, contrasti, palette colore affiancate a fantasie valorizzano l’essenza di questo prodotto.

