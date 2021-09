Patente di guida: i canditati con DSA hanno più tempo all’esame di teoria.

I candidati con disturbi specifici di apprendimento hanno diritto al 30% di tempo aggiuntivo nella prova di teoria ed al supporto del file audio per la lettura dei quiz.

Una notizia importante per chi soffre di DSA, ovvero i cosidetti disturbi specifici di apprendimento. Da oggi 23 settembre 2021, tutti i candidati con DSA potranno usufruire del 30% di tempo aggiuntivo nella prova di teoria per il conseguimento della patente di guida, di qualunque categoria.

Per il conseguimento di una patente di guida, durante la fase di visita medica per l’accertamento dei requisiti di idoneità psicofisica alla guida, il candidato con DSA deve esibire la relativa certificazione diagnostica al medico. E’ proprio il medico che indicherà la necessità di accordare al candidato il tempo aggiuntivo, prima di concludere le operazioni per l’emissione del certificato medico dematerializzato.

La maggiorazione di tempo è specificata nella circolare, in base alla categoria di patente.

Il Ministero conferma che i candidati con certificazione DSA hanno diritto al supporto del file audio per la lettura dei quiz, senza necessità di ulteriori formalità e che tutte le certificazione diagnostiche rilasciate a persone con DSA da neuropsichiatri o psicologi, in accordo con l’art. 3 della legge 170/2010 e con i criteri di cui all’art. 2 dell’Accordo Stato Regioni 2012, sono riconosciute come valide ai fini del conseguimento della patente di guida.

