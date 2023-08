Cercano di passare l’esame della patente con auricolari e telefonino: denunciati in 7

Nella surreale commedia dell’inganno, sette individui di nazionalità straniera sono stati protagonisti di un tentativo di truffa che ha gettato ombra sull’integrità dell’esame teorico di guida presso la Motorizzazione Civile di Novara. Le forze dell’ordine hanno sventato il piano, portando alla luce un intricato schema che coinvolgeva l’alta tecnologia e la spregiudicatezza dei candidati. Apparecchiature elettroniche, complici al di fuori delle mura e una scaltrezza da maestri dell’inganno.

Il piano Machiavellico

Gli individui si sono presentati agli uffici della Motorizzazione Civile di Novara per sostenere l’esame teorico di guida, ma con un intento ben poco onorevole. Nascondevano dispositivi elettronici sotto i loro abiti, con auricolari nascosti e collegati ad altre persone all’esterno, pronte a fornire risposte durante l’esame. Tuttavia, il loro piano è stato interrotto dagli agenti della Squadra Volante della Questura di Novara che in collaborazione con la Polizia Locale, sono intervenuti per un controllo.

I cittadini stranieri coinvolti, provenienti dalle province di Milano, Monza e Firenze, sono stati individuati mentre tentavano di imbrogliare gli esaminatori durante la prova teorica. Uno dei partecipanti aveva precedenti penali. Durante il test, gli esaminatori hanno notato comportamenti sospetti, come movimenti inconsueti e toccarsi le orecchie, che hanno destato sospetti. Alla luce di queste anomalie, è stato richiesto l’intervento della Polizia di Stato.

A due si sono incastrati gli auricolari nell’orecchio: portati al pronto soccorso

Gli agenti hanno rilevato che uno dei candidati nascondeva un telefono cellulare sotto una maglietta, con una telecamera attiva puntata verso lo schermo del computer utilizzato per l’esame. Inoltre, era evidente che l’uomo stava cercando di ottenere una posizione favorevole per ricevere segnali dall’esterno.

I sospettati sono stati identificati e condotti in un’altra stanza per ulteriori accertamenti. Tutti erano dotati di dispositivi elettronici nascosti sotto i vestiti, collegati a batterie e telecamere attive installate su pulsanti delle maglie. Auricolari erano nascosti nelle orecchie di alcuni di loro. Le autorità hanno sequestrato tutto il materiale utilizzato nell’inganno. Non solo, due dei sette sospettati sono stati accompagnati al pronto soccorso dell’Ospedale Maggiore, dove è stato necessario rimuovere un microauricolare.

La commissione esaminatrice è stata prontamente informata degli eventi e ha annullato gli esami delle persone coinvolte. Sono stati successivamente accompagnati agli uffici della Questura, dove sono stati denunciati. Non si tratta della prima volta che fatti del genere accadono a Novara. Proprio all’inizio del mese sono stati individuati altri furbetti della patente. In quel caso, erano intervenuti i Carabinieri.

—–

