Barrow orologi 2023: il brand di abbigliamento nato nel 2020 con l’obiettivo di dare voce alla generazione dei nativi digitali attraverso uno stile streetwear creativo e fuori dagli schemi ha affidato a ILG la licenza mondiale per la produzione di orologi e cinturini. Barrow esordisce nell’orologeria portando in questo ambito la propria forza creativa e comunicativa.

La prima collezione di orologi Barrow valorizza il noto simbolo del brand, una emoji rivisitata per parlare ai giovani, uno “smile” con tre occhi che rappresenta le ultime generazioni utilizzando un codice contemporaneo popolare soprattutto sui social network. La collezione presenta casse generose proposte in due taglie 48 e 43 mm di diametro. I segnatempo giocano con gli elementi iconici del brand – oltre allo “smile”, il logo, il lettering ed i colori.

Gli orologi Barrow si collocano in un range di prezzo tra i 169 e i 249 Euro al pubblico. La produzione Barrow curata da ILG include anche una collezione di cinturini universali concepiti per un mix and match che anima tanto smartwatch quanto orologi analogici di tutti i brand.

