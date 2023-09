Baume & Mercier Clifton Baumatic 2023: la collezione si arricchisce di due nuove eleganti creazioni orologiere. In questa versione sofisticata, fedele all’essenza stessa della Maison, lo stile Baume & Mercier punta alla sobrietà estetica e alla raffinatezza di un lusso discreto, profondamente legato all’originalità formale di un design essenziale e alla qualità tecnica di un segnatempo efficiente e affidabile, facile da indossare in ogni occasione.

Baume & Mercier Clifton Baumatic 2023: il design raffinato dalle finiture sofisticate

Giocare con lo stile, dal più informale al più prezioso, è la quintessenza di Baume & Mercier e la Collezione Clifton vi si presta con creatività e altrettanto savoir-faire. Il Clifton Baumatic Data e Fasi lunari e il Clifton Baumatic “Cioccolato” trovano spazio grazie a una declinazione lussuosa con cassa rispettivamente in oro rosa lucido satinato e in acciaio e acciaio placcato oro rosa lucido satinato, indici e lancette dorati e sofisticate finiture. Già disponibile nel diametro 42 mm, il Clifton Baumatic Data e Fasi lunari si presenta per l’occasione con una nuova cassa rielaborata appositamente per quest’inedita versione da 39 mm, ideale per tutti i polsi.

Particolarmente elegante, il quadrante del Clifton Baumatic M0A10713 si tinge di una tonalità cioccolato dalle sottili sfumature in dégradé, che rivela un sapiente utilizzo del colore e della luce, firma della Maison.

Il movimento Baumatic

I due nuovi segnatempo recano in sé un patrimonio di eccellenza orologiera che trova la sua massima espressione nel movimento automatico di Manifattura Baumatic. Questo calibro dall’elevata tecnicità svizzera offre affidabilità, prestazioni e comfort. Dotato di grande precisione (-4/+6 secondi al giorno per le referenze certificate COSC) e di una frequenza di 4Hz (28.800 alternanze/ora), garantisce notevole autonomia grazie alla riserva di carica di 5 giorni (120 ore). A questi vantaggi tecnici si aggiunge un’impermeabilità fino a 50 m.

Clifton Baumatic Data e Fasi lunari

Con un diametro di 39 mm e uno spessore di 12,6 mm, la cassa rotonda è realizzata in oro rosa lucido-satinato con corona in oro rosa e protetta da un vetro zaffiro bombato antigraffio sottoposto a un trattamento antiriflesso su entrambi i lati. Il fondello in vetro zaffiro è avvitato con quattro viti e può essere inciso su richiesta.

Ore, minuti, secondi, data e cicli lunari appaiono con eleganza su un quadrante écru finemente grainé, scandito da indici a trapezio leggermente allungati, dorati, rivettati e sfaccettati, da lancette dorate sfaccettate a forma di alfa e da una lancetta del contatore dorata. Le indicazioni del calendario e quelle astronomiche sono state rielaborate. Il calendario è posto su un réhaut dorato finemente azzurrato e diamantato, che riprende l’iconica rotondità della collezione ponendo in risalto il disco delle fasi lunari, anch’esso dorato, lucido su sfondo nero e cosparso di stelle.

Questo elegante segnatempo è animato dal movimento automatico di Manifattura Baumatic BM14-1975 AC1 e corredato da un morbido cinturino in pelle di alligatore marrone a scaglie quadrate con impunture tono su tono, di colore bordeaux sulla parte inferiore e con punti di fermo sulla fibbia. Il cinturino intercambiabile può essere sostituito grazie a un affidabilissimo sistema di barrette curve a perno senza dover ricorrere ad attrezzi particolari. È chiuso da una fibbia ad ardiglione in oro rosa lucido-satinato.

Clifton Baumatic “Cioccolato”

La cassa rotonda, proposta con diametro 40 mm e spessore 11,3 mm, in acciaio e acciaio placcato oro rosa lucido-satinato con corona in acciaio PVD dorato, acquista carattere grazie al contrasto cromatico che le conferisce personalità dandole rilievo. È protetta da un vetro zaffiro bombato antigraffio sottoposto a un trattamento antiriflesso su entrambi i lati. Avvitato con quattro viti, il fondello in vetro zaffiro può essere personalizzato con un’incisione su misura.

La profondità del segnatempo è sublimata dal luminoso quadrante color cioccolato con mirino bianco al centro. Le sfumature in dégradé – chiare al centro e scure lungo il perimetro del quadrante – lo ravvivano con molteplici riflessi, a dimostrazione del minuzioso lavoro realizzato sul colore, savoir-faire nel quale Baume & Mercier si distingue da sempre.

Ore, minuti, secondi, data e cronometro certificato COSC si posizionano armoniosamente scanditi da indici a trapezio leggermente allungati, dorati, rivettati e sfaccettati, da lancette dorate sfaccettate a forma di alfa e da un datario a finestrella di grandi dimensioni a ore 3.

Il movimento automatico di Manifattura Baumatic BM13-1975A COSC li accompagna con affidabilità e precisione. Il cinturino intercambiabile in pelle di vitello patinata marrone può essere sostituito con un solo gesto, senza attrezzi particolari, grazie a un affidabilissimo sistema di barrette curve a perno. La tripla fibbia pieghevole è in acciaio inossidabile con fermaglio di sicurezza.

