Baume & Mercier Regali di Natale 2022: Natale si avvicina, e Baume & Mercier tiene fede alla sua tradizione di Maison legata ai momenti da celebrare, accompagnando con i suoi segnatempo le occasioni importanti della vita. Anche quest’anno, la marca è pronta a contribuire a rendere il periodo delle feste un momento magico, dedicato alla generosità e al sogno. Regalare un orologio significa offrire un oggetto del desiderio, eleggere un complice e un testimone privilegiato della vita di chi lo indosserà. Dunque, quale orologio Baume & Mercier regalerete a Natale, e a chi?

Baume & Mercier Regali di Natale 2022: Riviera

La collezione Riviera è dedicata agli appassionati di orologeria alla ricerca di un segnatempo sporty-chic, che esprima con audacia questa versatilità. Sovvertendo i codici fin dalla sua creazione nel 1973, con la lunetta e la cassa di forma dodecagonale – i dodici lati richiamano le dodici ore indicate sul quadrante -, rappresenta l’orologio di design caro a Baume & Mercier, quello che osa un’estetica innovativa e assolutamente riconoscibile.

Una scelta che ne ha decretato il successo e che persiste ancora oggi nelle sue declinazioni contemporanee: in acciaio, con quattro dimensioni diverse, movimenti “Swiss Made” automatici o al quarzo, e cinturini intercambiabili. Di grande personalità, il movimento di Manifattura Baumatic di Baume & Mercier, montato in alcuni modelli della collezione, è apprezzato per la sua precisione cronometrica, la resistenza ai campi magnetici presenti nella vita quotidiana o la riserva di carica di 120 ore (5 giorni). È garanzia di resistenza e affidabilità.

La collezione Clifton

La rotondità della cassa dalle curve sagomate delicatamente lavorate e l’eleganza metropolitana della collezione Clifton sapranno conquistare gli amanti di un’orologeria al tempo stesso classica e contemporanea, punto d’incontro fra tradizione e originalità. Le poetiche complicazioni dedicate alle fasi lunari li faranno sognare, così come i modelli Clifton Baumatic con tre lancette, dai più semplici ai più sofisticati, animati dal movimento automatico di Manifattura Baumatic di Baume & Mercier.

La collezione Baume

Con il suo pionieristico approccio all’orologeria svizzera orientato verso materiali naturali per i cinturini e tecniche di upcycling per il modello Baume Océan, la collezione Baume soddisferà le aspettative di chi è alla ricerca di prodotti più ecosostenibili pur non rinunciando all’ineccepibile design del segnatempo. È la sfida del modello Baume, contraddistinto da codici estetici forti: una corona decentrata a ore 12 al pari degli orologi da tasca, anse mobili e minimalismo formale.

Baume & Mercier Regali di Natale 2022: Classima Special Edition

Il destino della collezione Classima incontrerà quello degli appassionati di orologi tradizionali, semplici e discreti, di pregevole fattura svizzera, gradevoli al polso ed eterni. Questi appassionati rimarranno letteralmente estasiati dalla sua ricca palette di colori e materiali, ideali per esaltare l’elegante rotondità della cassa.

Il destino del modello Classima incontrerà anche quello degli amanti dello stile “British”, poiché oggi la collezione accoglie la classe del perfetto “gentleman” con il lancio della Classima Special Edition. Sei nuovi modelli che vantano cinturini confezionati con pregiati tessuti in fibre naturali firmati Holland & Sherry. Nata nel 1836, e dal 1982 nel cuore di Savile Row, quartiere londinese noto per la sartoria maschile su misura, questa prestigiosa Maison britannica, fondata da Stephen George Holland e Frederick Sherry, è da sempre fornitrice dei sarti più illustri e delle migliori case di Alta Moda. Ogni stoffa, dalla lana Super 240’s al cachemire passando per la vigogna, reca la firma di una qualità rara, di un’artigianalità di lusso e di finiture d’eccellenza.

Tutti i segnatempo Classima Special Edition sono racchiusi in una cassa rotonda, sagomata, in acciaio inossidabile lucido, con vetro zaffiro antigraffio e fondello pieno, da incidere e personalizzare. Sono tutti dotati di un cinturino intercambiabile in tessuto, munito di un affidabilissimo sistema di barrette dritte a perno, che consente di sostituire il cinturino morbido senza attrezzi particolari. Grazie al cinturino supplementare in dotazione, in pelle pregiata, è possibile giocare con materiali, motivi e colori. Tutti i cinturini hanno una chiusura con fibbia ad ardiglione.

Il modello M0A10703 indica le ore e i minuti al ritmo di un movimento al quarzo dotato di un’autonomia di 6 anni. Posizionato in una cassa da 39 mm di diametro, il quadrante argentato satinato con decoro soleil e réhaut dorato è contrassegnato da cifre arabe, indici e lancette a foglia dorati. I cinturini in dotazione sono in tessuto grigio scuro (Super 120) con cuciture a punto sellaio e in alligatore blu.

Il modello M0A10704 è caratterizzato da un quadrante grigio meteora satinato con decoro soleil e réhaut dorato scandito da cifre arabe, indici e lancette a foglia dorati. I cinturini in dotazione sono in tessuto verde (Super 100) con cuciture a punto sellaio e in alligatore nero.

Un movimento al quarzo con un’autonomia di 5 anni anima il modello M0A10705, che indica le ore e i minuti in una versione con cassa da 42 mm di diametro e quadrante argentato satinato con decoro soleil, réhaut verde e decoro a linee diagonali; cifre arabe, indici e lancette a foglia sono di colore grigio. I cinturini in dotazione sono in tessuto verde (Super 100) con cuciture a punto sellaio e in alligatore marrone scuro.

Dotato di cassa da 42 mm di diametro e movimento al quarzo, il modello M0A10706 si distingue per il quadrante viola satinato con decoro soleil, réhaut grigio e decoro a linee diagonali; cifre arabe e indici bianchi; e lancette a foglia rodiate. I cinturini in dotazione sono in tessuto grigio chiaro (Super 120) con cuciture a punto sellaio e in alligatore nero.

Animato da un movimento automatico con riserva di carica di 42 ore, il modello M0A10707 indica le ore, i minuti e i secondi. In una cassa da 42 mm di diametro, il quadrante argentato satinato con decoro soleil e motivo chevron valorizza cifre arabe, indici e lancette a foglia di colore blu. I cinturini in dotazione sono in tessuto blu con motivo chevron (Lana) e cuciture a punto sellaio, e in alligatore nero.

Il modello M0A10708 è animato da un movimento automatico con riserva di carica di 38 ore, che indica le ore, i minuti e i secondi in una cassa da 42 mm. Il quadrante blu pavone satinato con decoro soleil e motivo chevron è scandito da cifre arabe e indici bianchi, e da lancette a foglia rodiate. I cinturini in dotazione sono in tessuto grigio chiaro con motivo chevron (Lana) e cuciture a punto sellaio, e in alligatore marrone scuro.

