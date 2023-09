The North Face Denim Pack: la nuova capsule in cui il Gore-Tex incontra il denim

The North Face Denim Pack: icona dell’innovazione, la Mountain Jacket è indubbiamente uno dei capi più rappresentativi della storia di The North Face. Per la nuova stagione, torna rivisitata in versione blu denim e riproposta nel tessuto iper-resistente Gore-Tex per un effetto denim perfetto per la città.

La Mountain Jacket è stata ideata all’inizio degli anni ’90 come parte dell’Expedition System, il sistema di abbigliamento integrato tecnicamente più avanzato dell’epoca e pensato per fronteggiare le condizioni più estreme durante l’esplorazione dall’Himalaya all’Antartide.

La nuova capsule Denim Pack per l’autunno inverno 2023 2024 si ispira al design originale e prende vita attraverso l’obiettivo creativo del fotografo Dominic Zimmermann. Collaborando con lo snowboarder David Djite, membro dell’Explorer Team di The North Face, i due hanno catturato un catalogo di immagini audaci ed eteree che illustrano come il Denim Pack non si limiti a proteggere, ma ispiri gli esploratori di tutto il mondo a godere del loro viaggio.

Tutto questo è stato catturato nella mostra londinese ospitata nel cuore della città presso i White Rabbit Studios, che ha celebrato la creatività di Dominic e del regista Fabian Fuchs per una serata con i migliori talenti locali, DJ set e un’esperienza coinvolgente. La nuova capsule Denim Pack è composta da giacca e i pantaloni Gore-Tex Mountain e dalla scarpa Glenclyffe Low.

