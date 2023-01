Sono i colori dell’Italia che ispirano e tingono la collezione ATPCO autunno inverno 2023 2024. Il guardaroba “tipico” italiano guarda al buon gusto della tradizione arricchendolo di codici estremamente contemporanei e vestibilità aggiornate e sempre più loose. Le cromie dei paesaggi e delle tradizioni italiane creano effetti caleidoscopici di abbinamenti a tratti audaci e a tratti monolitici nell’uso delle tonalità ton sur ton.

ATPCO autunno inverno 2023: la collezione

Milano è inevitabilmente l’ispirazione per il mondo tech, dove i capi sono dotati di una funzionalità spiccata grazie a tessuti in nylon stretch; eco-poly ed eco down. Protagonista l’outwear con trench, field jacket. Le nuance tenui dal beige, al ghiaccio, dal grigio al crema, passando per stemperate tonalità military, si ispirano invece ai marmi di Carrara. Jersey e lane predominano questo mondo.

In evidenza troviamo il piumino in jersey, felpe con cappuccio e non, varsity e giacche sia mono che doppio petto. Look full jersey, nello stesso materiale troviamo Hoodie con ricamo punto spugna e chiusura collo in snap,varsity e piumino con cappuccio in real down. Completa il look un pantalone con coulisse in vita in velluto stretch.

Il cuore della collezione è ispirato dai colori delle città Venezia, Firenze e Palermo degli anni 90′, che per conformazione e stile veste l’anima colorata di ATPCO: pantaloni con pince abbinati a giacche over corduroy e fustagni nei toni bruciati, abbinati a maglieria mouliné nei toni dei verdoni e lavaggi con tinture in capo e colori ossidati, fade e stone tipi di quel periodo.

Su tutti il blazer modello Roger con rever punta a lancia realizzato nel tessuto Fustagno stretch tinto pezza color terra di siena e il modello blazer doppio petto chiamato Svevo nel tessuto velluto tinto pezza color verdone, con gli immancabili pantaloni realizzati in pendant.

Velluti, fustagni e lane li ritroviamo anche nel mondo del capospalla spaziando dalle overshirt fino ad arrivare Parka, montgomery e cappotti. I piumini super colorati completano la collezione. Infine, la capsule blu denim, che si sposa perfettamente con lo stile formal leisure di tutta la collezione, composta da piumini, blazer e pantaloni che vanno dai 5 tasche all’iconico sasa trattati in vari lavaggi.

