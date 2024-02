Baume & Mercier Riviera Chinese New Year Limited Edition

La collezione Riviera Chinese New Year Limited Edition – Year of the Dragon di Baume & Mercier celebra l’Anno del Drago con due orologi esclusivi che fondono l’antica simbologia cinese con l’eleganza contemporanea. Questi capolavori sono in edizione limitata a 150 pezzi ciascuno.

In occasione dell’Anno del Drago, Baume & Mercier presenta la sua nuova collezione Riviera Chinese New Year Limited Edition – Year of the Dragon. Questi segnatempo sono vere e proprie opere d’arte che incarnano l’eleganza, la maestria e il fascino del drago, simbolo di potere, prestigio e talento nella cultura orientale. La creatura mitologica, da sempre considerata un totem culturale e un legame spirituale per i cinesi in tutto il mondo, trova nuova vita in questi orologi, destinati a diventare emblemi di fortuna e successo.

La collezione, disponibile in edizione limitata di 150 pezzi per ciascun modello, comprende il Riviera Baumatic Moon-phase Date per gli uomini e il Riviera Automatic per le donne. Il modello maschile vanta una cassa dodecagonale e un movimento Baumatic ad alte prestazioni, mentre entrambi gli orologi sono impreziositi da un drago a cinque zampe sul fondello e da dettagli che celebrano la simbologia cinese delle fasi lunari.

Il Riviera Chinese New Year Limited Edition – Year of the Dragon Baumatic Moon-phase Date si distingue per l’indicatore delle fasi lunari, situato a ore 6 sul quadrante, ornato da un drago dorato, che rappresenta lo Yang, e da una luna dorata, simbolo dello Yin, in un sottile cenno all’antica filosofia cinese secondo cui l’armonia si crea attraverso l’unione di Yin e Yang. Un maestoso drago dorato artiglia una coppia di lune che ruotano lentamente per mostrare il ciclo delle fasi lunari nel cielo.

Questa vivace scena evoca il tradizionale motivo decorativo cinese che raffigura un drago che gioca con le perle, simbolo di pace e longevità. La lancetta a forma di baffo di drago si muove con grazia in un interessante contrasto con l’imponente motivo del drago dorato, che simboleggia l’equilibrio tra mobilità e stabilità. Il design complessivo dell’orologio trasmette un messaggio di buona fortuna per un anno pieno di vitalità, salute e successo.

L’iconica lunetta dodecagonale riflette le dodici ore visualizzate sul quadrante e corrisponde al ciclo dodecennale dello Zodiaco cinese. La cassa di 43 mm è realizzata in acciaio inossidabile lucidato e satinato, che conferisce all’orologio un aspetto raffinato ed elegante. Le quattro viti in acciaio-ADLC sabbiato formano un quadrato perfetto, che contrasta con l’indicatore delle fasi lunari arrotondato, a dimostrazione della tradizionale visione del mondo cinese “Cielo rotondo e Terra quadrata”. Insieme alla corona ottagonale libera contrassegnata da una linea rossa, la forma quadrata promette anche un anno di equilibrio e stabilità.

Il quadrante satinato sunray e laccato color sabbia è evidenziato da un rehaut grigio e protetto da un vetro zaffiro antigraffio con rivestimento antiriflesso su entrambi i lati. I numeri romani rivettati e gli indici riempiti di Superluminova a ore 3, 9 e 12, insieme alle lancette dorate traforate delle ore e dei minuti e alla lancetta dorata dei secondi con logo PHI sul contrappeso, rappresentano una sofisticata fusione di eleganza e tecnologia d’avanguardia.

La celebrazione artistica continua sul fondello dodecagonale in vetro zaffiro, dove un magnifico drago d’oro a cinque artigli allunga il suo corpo possente per unirsi al drago più piccolo sul disco delle fasi lunari e portare fortuna. Il design segue l’estetica imponente e discreta che

contraddistingue Baume & Mercier. Sotto la decalcomania del drago, il movimento Baumatic di Manifattura a carica automatica BM14-1975 AC1 scandisce il tempo con forza, infondendo energia e vitalità al nuovo anno. Il movimento presenta squisite finiture: un ponte a grana circolare, una platina sabbiata e chiodata e una massa oscillante traforata ornata da decorazioni a “Côtes de Genève” e chiodate, che sottolineano ulteriormente il fascino maestoso del drago. Con una riserva di carica di 120 ore e un’impermeabilità fino a circa 100 m, questo movimento offre un’affidabilità eccezionale e prestazioni elevate per scandire ogni momento prezioso.

Il modello femminile, il Riviera Chinese New Year Limited Edition – Year of the Dragon Automatic, da 33 mm, è dotato di un movimento con 38 ore di riserva di carica, presenta sul fondello un drago dorato svettante. I diamanti Wesselton taglio brillante incastonati sulla lunetta e l’anello in acciaio dorato PVD nella carrure trasmettono un senso di nobiltà, onore e ricchezza, aggiungendo un ulteriore livello di raffinatezza al segnatempo. Lo squisito decoro a onde trasparenti sul quadrante in madreperla naturale bianca raffigura la forza delle onde che si infrangono sugli scogli. Un’apertura a ore 3 indica la data. I numeri romani e gli indici dorati e rivettati, così come le lancette sfaccettate dorate di ore, minuti e secondi rivestite con Superluminova, creano un piacevole contrasto con l’elegante linea rossa che corre lungo la corona ottagonale.

Copyright Image: Sinergon LTD