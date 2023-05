Firmato un accordo che farà di Puma l’official supplier delle gare di Formula 1, concedendo al brand il diritto di produrre abbigliamento, calzature e accessori a marchio F1. Puma equipaggerà anche il personale della Formula 1 in pista e creerà abbigliamento per i fan della Formula 1, con emozionanti collezioni lifestyle e motorsport. Il contratto include i diritti esclusivi per la vendita di fanwear di Formula 1 e di fanwear di tutte e dieci le scuderie del circuito a partire dal 2024.

Puma ha una lunga storia di successo nel mondo del motorsport. Dalla metà degli anni ’80 ha sviluppato tute ignifughe, scarpe da corsa e altre attrezzature da gara ad alte prestazioni per i piloti di F1, oltre a collezioni di abbigliamento per squadre, fanwear e lifestyle per i team di maggior successo di questo sport. Oggi Puma è il fornitore leader di abbigliamento da gara e collezioni lifestyle nel Motorsport con partner come Mercedes AMG Petronas F1, Scuderia Ferrari, Alfa Romeo F1 Team Stake, Bmw M Motorsport e Porsche Motorsport.

La filiale stichd di Puma, un’azienda che si occupa di fanwear su licenza, oltre che di legwear, bodywear e costumi da bagno, gestirà in esclusiva i retail store per i fan durante i weekend di gara. Questi shop venderanno prodotti con licenza Formula 1, oltre a repliche di teamwear, fanwear e collezioni in edizione speciale di tutti e dieci i team della griglia di Formula 1 e di leggende della F1.

Stichd allestirà fino a 65 negozi mobili in più di 20 gare in 19 Paesi diversi. I primi prodotti Puma x Formula 1 saranno disponibili nei Puma Store di tutto il mondo e online a partire da febbraio 2024.

