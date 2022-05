Con 11,8 anni di età, il parco auto italiano non è così vecchio rispetto al resto d'Europa ed anzi è perfettamente in media.

Il parco auto italiano è composto in media da auto di 11,8 anni di età, ma raffrontato con gli altri Paesi europei non è neanche così male. Anzi, se andiamo a vedere i dati, 11,8 anni è esattamente la media europea. La ricerca pubblicata dall’ACEA (Association des Constructeurs Européens d’Automobiles) sul parco auto europeo del 2020 mette infatti che ci sono mercati messi meglio del nostro, ma neanche tanto, e molti altri con dati peggiori.

Lo abbiamo detto, le auto dell’UE hanno ora in media 11,8 anni. La Lituania e la Romania hanno i parchi auto più vecchi, con veicoli di quasi 17 anni. Le autovetture più nuove si trovano in Lussemburgo con 6,7 anni di età.

L’età media dei veicoli commerciali leggeri nell’UE è di 11,9 anni. Dei quattro mercati principali dell’UE, l’Italia ha il parco furgoni più vecchio con 13,8 anni, seguita da vicino dalla Spagna con 13,3 anni.

Come siamo messi con i Camion? Abbiamo una media 13,9 anni nell’Unione europea ma il dato sconcertante è quello della Grecia, con un’età media di 21,4 anni, mentre i più nuovi si trovano in Lussemburgo (6,7 anni) e in Austria (7 anni).

Gli autobus sulle strade dell’UE hanno in media 12,8 anni. Con più di 19 anni, gli autobus greci sono i più vecchi della regione. Solo sei Paesi dell’Unione europea hanno un parco autobus che ha meno di 10 anni.

Tornando alle auto, se in Italia le auto hanno 11,8 anni di età, in Francia scendiamo a 10,3, in Svezia a 10,2 ed in Germania a 9,8. Ma c’è ovviamente chi fa peggio di noi: Portogallo e Spagna sono rispettivamente a 13,2 e 13,1, Finlandia 12,1, mentre precipita la situazione ad Est, dove ad esempio la Polonia è a 14,3 anni, la Romania a 16,9 e la Lituania a 17 anni.