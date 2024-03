F1 Arabia Saudita 2024: risultati e classifica dopo il secondo GP

Max Verstappen vince il Gran Premio dell’Arabia Saudita, seguito da Sergio Perez e Charles Leclerc. Oliver Bearman impressiona al debutto in Ferrari, conquistando punti e diventando il più giovane pilota a farlo nella storia della scuderia.

Max Verstappen, pilota olandese del team RedBull, ha dominato il Gran Premio dell’Arabia Saudita, assicurandosi la seconda vittoria consecutiva di questa stagione. Un successo netto e incontestato che conferma lo stato di forma eccezionale dell’accoppiata pilota e monoposto. A seguirlo, al secondo posto, si è classificato il suo compagno di squadra, il messicano Sergio Perez, che nonostante una penalità di cinque secondi per rilascio non sicuro durante il pit stop al giro otto, è riuscito a mantenere la sua posizione sul podio.

La Ferrari ha visto il monegasco Charles Leclerc salire sul terzo gradino del podio, grazie anche al giro veloce registrato nell’ultimo giro, con un tempo di 1:31.632. Un risultato importante che dimostra la competitività della scuderia italiana nonostante tutto. Il giovane pilota di 18 anni Oliver Bearman, al suo debutto in Ferrari in sostituzione dell’indisponibile Carlos Sainz, ha impressionato chiudendo al settimo posto e conquistando i suoi primi punti in Formula 1, diventando il pilota più giovane nella storia della scuderia di Maranello a raggiungere tale risultato.

Nelle posizioni immediatamente successive, la McLaren di Oscar Piastri ha ottenuto un eccellente quarto posto, seguita dall’Aston Martin di Fernando Alonso e dalla Mercedes di George Russell, in quinta e sesta posizione rispettivamente. La gara ha visto anche il ritorno in pista del sette volte campione del mondo Lewis Hamilton, che ha concluso in nona posizione, alle spalle di Lando Norris su McLaren e davanti alla Haas di Nico Hulkenberg.

GP Arabia 2024: ordine di arrivo

Pos No Pilota Team Giri Tempi PTS 1 1 Max Verstappen Red Bull Racing Honda RBPT 50 1:20:43.273 25 2 11 Sergio Perez Red Bull Racing Honda RBPT 50 +13.643s 18 3 16 Charles Leclerc Ferrari 50 +18.639s 16 4 81 Oscar Piastri McLaren Mercedes 50 +32.007s 12 5 14 Fernando Alonso Aston Martin Aramco Mercedes 50 +35.759s 10 6 63 George Russell Mercedes 50 +39.936s 8 7 38 Oliver Bearman Ferrari 50 +42.679s 6 8 4 Lando Norris McLaren Mercedes 50 +45.708s 4 9 44 Lewis Hamilton Mercedes 50 +47.391s 2 10 27 Nico Hulkenberg Haas Ferrari 50 +76.996s 1 11 23 Alexander Albon Williams Mercedes 50 +88.354s 0 12 20 Kevin Magnussen Haas Ferrari 50 +105.737s 0 13 31 Esteban Ocon Alpine Renault 49 +1 lap 0 14 2 Logan Sargeant Williams Mercedes 49 +1 lap 0 15 22 Yuki Tsunoda RB Honda RBPT 49 +1 lap 0 16 3 Daniel Ricciardo RB Honda RBPT 49 +1 lap 0 17 77 Valtteri Bottas Kick Sauber Ferrari 49 +1 lap 0 18 24 Zhou Guanyu Kick Sauber Ferrari 49 +1 lap 0 NC 18 Lance Stroll Aston Martin Aramco Mercedes 5 DNF 0 NC 10 Pierre Gasly Alpine Renault 1 DNF 0

Leclerc ha segnato un punto aggiuntivo facendo segnare il giro più veloce della gara. Perez e Tsunoda hanno ricevuto cinque secondi di penalità per rilasci non sicuri. Magnussen ha ricevuto una penalità di 10 secondi per aver causato una collisione e una penalità di 10 secondi per aver lasciato la pista e aver ottenuto un vantaggio.

Classifica Piloti F1

Pos Pilota Naz Team PTS 1 Max Verstappen NED Red Bull Racing Honda RBPT 51 2 Sergio Perez MEX Red Bull Racing Honda RBPT 36 3 Charles Leclerc MON Ferrari 28 4 George Russell GBR Mercedes 18 5 Oscar Piastri AUS McLaren Mercedes 16 6 Carlos Sainz ESP Ferrari 15 7 Fernando Alonso ESP Aston Martin Aramco Mercedes 12 8 Lando Norris GBR McLaren Mercedes 12 9 Lewis Hamilton GBR Mercedes 8 10 Oliver Bearman GBR Ferrari 6 11 Nico Hulkenberg GER Haas Ferrari 1 12 Lance Stroll CAN Aston Martin Aramco Mercedes 1 13 Alexander Albon THA Williams Mercedes 0 14 Zhou Guanyu CHN Kick Sauber Ferrari 0 15 Kevin Magnussen DEN Haas Ferrari 0 16 Daniel Ricciardo AUS RB Honda RBPT 0 17 Esteban Ocon FRA Alpine Renault 0 18 Yuki Tsunoda JPN RB Honda RBPT 0 19 Logan Sargeant USA Williams Mercedes 0 20 Valtteri Bottas FIN Kick Sauber Ferrari 0 21 Pierre Gasly FRA Alpine Renault 0

