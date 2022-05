La linea perfetta per chi ama la vita sociale e lo svago, ideata per chi nella moda predilige versatilità, funzionalità ed innovazione.

Avirex sneakers autunno inverno 2022: il leggendario brand, rinomato per le iconiche giacche dedicate all’aviazione militare, impronta la sua nuova linea footwear su un’evoluzione del lifestyle urban, mantenendo però immutato il dna che da sempre contraddistingue il marchio dall’identità, lo stile ed il comfort inconfondibili.

Avirex, con l’autunno inverno 2022 evolve il concetto di calzatura: non più semplice accessorio ma protagonista indiscussa dell’outfit. Una sneaker dallo stile versatile e non vincolante, perfetta per l’ufficio ma anche per una gita fuoriporta. Una collezione che segue i nuovi trends e li reinterpreta in maniera personale, innovativa e originale.

La qualità del prodotto è sempre più ricercata, si prediligono materiali ecosostenibili e a basso impatto ambientale: il risultato è una sneaker comoda e polifunzionale, perfetta per la “giungla urbana”, ideale per chi è sempre in movimento ma non rinuncia a seguire le tendenze. Per questa collezione, Avirex ammicca ad uno stile decisamente più fresco e accattivante, optando per un look urban casual che conserva allo stesso tempo l’identità propria e riconoscibile del marchio.

Avirex sneakers autunno inverno 2022: la nuova collezione

È una collezione ricca di novità: nelle forme, nelle strutture, nelle tonalità che abbracciano i toni della terra e della natura abbinate ad inaspettati dettagli strong. La nuova palette colori è infatti più corposa: comprende nuance naturali come l’ocra ed il cremisi, il blu oceano ed il verde foresta, gli iconici toni military che da sempre contraddistinguono il marchio, ma per la prima volta è affiancata da dettagli a contrasto, colorful, vivaci, fluo.

In questa collezione troviamo una forte evoluzione in termini di materiali e strutture: le nuove suole, le tomaie, l’utilizzo di vera pelle e gomma e i dettagli in suede. Evoluzione che si nota in Ben, con la sua suola dalla forma moderna, i colori brillanti ed i dettagli a contrasto. Realizzata in suede, pelle sintetica e mesh riciclato, è una sneaker dal gusto contemporaneo ed accattivante, che strizza l’occhio all’ecosostenibilità.

Ma anche in Cooley: un modello nuovo, leggero e resistente, realizzato con suola in gomma e tomaia in suede e pelle sintetica, che guarda all’outdoor con stile e fantasia. Continua inoltre ad esserci dunque una forte attenzione alla scelta e all’utilizzo di materiali ecosostenibili ed eco-friendly.

Ne sono un chiaro esempio Isaac, un carry over del brand che negli ultimi anni ha riscosso un notevole successo e ora riproposta in questa nuova collezione, e Dudley. Modelli sportivi, freschi e confortevoli, che si distinguono per l’innovativa suola colorful, realizzati in mesh riciclato, cotone organico, pelle sintetica e croste provenienti da concerie certificate LWG (Leather Working Group), per ridurre ulteriormente l’impatto ambientale.

All’interno della collezione, è presente anche una forte ispirazione proveniente dal mondo dell’arte e delle auto, soprattutto nei dettagli. Lo vediamo in Ramon, chelsea boot dallo stile essenziale, reso dinamico dall’inaspettata nota colore, e Peck, la nuova sneaker moda in suede e pelle PU, entrambi modelli perfetti per chi predilige la varietà, ama lo svago e guarda oltre la routine.

—–

