New Balance 9060: la nuova sneaker ispirata all’heritage running del marchio

New Balance 9060 è la nuova sneaker ispirata ad un modello della serie 99x e all’estetica dei primi anni 2000, così come all’heritage running del marchio.

La 9060 utilizza elementi già inseriti nei precedenti modelli di calzature e li ripropone con un’ottica più moderna ed espressiva. Caratterizzata da un logo N più ampio, la nuova silhouette si rifà alla tecnologia della serie 990 e ai modelli di scarpe da corsa dei primi anni 2000, come la 860.

L’intersuola ha un impatto più deciso rispetto alle silhouette che l’hanno ispirata. Altre caratteristiche del nuovo design sono il motion-control CR device sul tallone, componente fondamentale della linea 990 che si ricollega alla storia del brand, che in questo caso è stato esasperato rendendolo più spesso, uno stemma sulla linguetta, una suola chunky a forma di diamante e uno spacco sul tallone.

Questa nuova versione è realizzata in pelle scamosciata e mesh per un look e una sensazione di qualità maggiore. Altre varianti di colore verranno rilasciate nel corso del 2022.

