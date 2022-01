Lumberjack autunno inverno 2022: la nuova collezione maschile

Debutta nella collezione autunno inverno 2022 di Lumberjack l'iconico stivaletto River che prende il nome di River Green.

Lumberjack autunno inverno 2022 presenta una ricca proposta per la prossima stagione fredda, che comprende una selezione di sport shoes e apparel. La collezione autunno inverno di Lumberjack propone modelli unici, trendy, ma nel rispetto della natura, interpretando la sensibilità verso l’ambiente senza rinunciare a una proposta di tendenza.

Lumberjack autunno inverno 2022: la nuova collezione

Mood prettamente urbano quello che distingue la collezione maschile di Lumberjack per l’autunno inverno 2022, che si distingue per una visione innovativa, rivolta al futuro, dei modelli iconici del marchio, il cui heritage diviene fonte di ispirazione per nuove proposte contemporanee e dai rinnovati materiali: molti dei modelli sono proposti infatti in vitello nero, pelle crazy horse, crosta scamosciata cerata, oliata o con finissaggio e tocchi di cordura, nubuck e pelle Pull Up cui si aggiungono dettagli come l’uso di lacci tipici della calzature da trekking, ganci e occhielli color canna di fucile, oro e ottone antico.

Che si trovi in viaggio, in metropolitana, al centro della città, a passeggio per strada o in un parco, l’uomo che indossa calzature Lumberjack è sempre distinto da una singolare eleganza, dalla comodità costante e dallo stile.

Anche l’abbigliamento, infine, rispetta il mood Urbanature, con una collezione pensata nell’immaginario degli ambienti del Quebec, in Canada, tra i fiordi e isuoi corsi d’acqua. I capi che predominano la proposta apparel sono i softshell e i piumini leggeri in nylon colorato, abbinati ai pantaloni chino e ai maglioncini leggeri.

Tra luoghi primordiali e distese di abeti in cui si possono fare bellissime escursioni, Lumberjack invita ad indossare capi studiati ad hoc, multitasche e con tessuti waxati che ricordano il mondo della caccia e della pesca, abbinate a tutta la proposta di maglieria, utile e

necessaria, con le sue grafiche innovative e i suoi colori vivaci, declinata nei toni dei marroni e verdi militari, ma non solo.

