New Balance 991v2: nuovo design affusolato e tecnologia FuelCell

La nuova New Balance 991v2 segna un passo significativo nella storia del brand di sneaker. Questo modello è il primo della serie 99X a essere ideato e prodotto nel Regno Unito, portando con sé un’estetica rinnovata e avanzata tecnologia FuelCell. La 991v2 non ha solo un nuovo design, ma rappresenta anche un tributo all’artigianato e all’eredità di New Balance.

La campagna di lancio della 991v2 segue il viaggio di un paio di queste scarpe, dalla fabbrica di Flimby a Milano, celebrando così il profondo legame tra la 991 e l’Italia. Il filmato presenta un cameo del musicista Loyle Carner e di altri amici di New Balance, culminando con l’arrivo delle scarpe al celebre chef stellato Massimo Bottura, noto appassionato di New Balance con una collezione di oltre 100 paia.

Negli anni 2000, la New Balance 991 ha conquistato il cuore degli italiani, in particolare grazie all’artigianalità e ai dettagli raffinati. La cultura calzaturiera italiana ha giocato un ruolo chiave nel successo della 991v1 in Italia, dove la qualità e il “Made in” hanno colpito i fans del marchio e non solo. La fabbrica di Flimby, con le sue generazioni di famiglie impiegate nella produzione, continua a essere un pilastro nella produzione di alcuni dei modelli più amati di New Balance.

Ora la 991v2 Made in UK segna un nuovo capitolo nella storia di questo modello iconico. Una rivisitazione affusolata della classica tomaia in suede e mesh con dettagli sintetici per un profilo complessivo più elegante, pur mantenendo un look classico.

Il cambiamento tecnologico più rilevante è l’aggiunta dell’ammortizzazione FuelCell su tutta lunghezza. Questo update rispecchia l’aspetto evoluto ma familiare della tomaia, abbinando la costruzione aggiornata alle classiche caratteristiche ABZORB ed ENCAP.

Gli elementi di design rinnovati sono stati attentamente considerati e mirano a migliorare l’esperienza estetica e quella mentre la si indossa. Il sottile cambiamento di forma della tomaia ha lo scopo di mettere meglio in evidenza il pregiato suede, mentre l’ABZORB SBS verde acqua utilizzato proviene da una colorazione 998 d’archivio. La linguetta, per la prima volta, riporta la scritta “Made in England”, un sottile cenno allo status di modello Made in UK della 991.

Con la sua storia, il suo design innovativo e la cura artigianale, la 991v2 di New Balance è destinata a diventare un classico moderno, apprezzato sia dagli appassionati di lunga data sia dai nuovi fan del marchio.

