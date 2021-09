Lacoste ASAP Nast L001: il nuovo modello di sneakers

Le L001 sono una scelta raffinata per chi rispetta la ricca cultura e la tradizione di design dello sportswear e delle calzature, e che vuole delle sneakers che gli permettano di vivere il ritmo frenetico di oggi.

Lacoste ASAP Nast L001 è il nuovo modello di calzature, presentate dal celebre connoisseur della scena streetwear e della moda, il rapper e fan di Lacoste A$AP Nast, che sfoggia il modello nell’ultima campagna pubblicitaria dedicata alle calzature di Lacoste, con la sua personale interpretazione dell’eleganza. Tatuato sul petto o impresso in rilievo sulle sneakers, il performer “porta sempre con sé lo spirito del coccodrillo”.

Lacoste ASAP Nast L001: caratteristiche

Le L001 prendono la ricca tradizione tennistica di Lacoste e la reinterpretano in una scarpa completamente nuova e moderna; un classico istantaneo. Come suggerisce il nome si tratta di sneakers completamente nuove, i dettagli chiave delle sneakers sono tratti dai tesori presenti negli archivi Lacoste; le Rene, le primissime calzature create da Rene Lacoste, e una racchetta vintage degli anni 1980.

La forma retrò e il mood delle Rene influenza lo spirito delle nuove L001, mentre le linee cinetiche che scorrono lungo l’impugnatura della racchetta sono trasformate direttamente in uno spigoloso disegno triangolare sulla tomaia. Le sneakers sono elegantemente sportive; parlano a una generazione allenata agli stimoli visivi che capisce bene i riferimenti e la cui passione per il bel design non si limita alle categorie tradizionali di abbigliamento.

Queste nuovissime scarpe rendono omaggio ai dettagli iconici e ai motivi riconoscibili dello sportswear classico; le righe nette e il raffinato uso dei colori primari chiari e delle tonalità classiche; il bianco senza tempo, il verde campo da gioco, il blu navy intenso, il mogano chiaro, il prugna, lo zafferano, il classico rosso e il menta.

Gli elementi d’archivio abbondano; sono scarpe per il moderno fan delle sneakers, che riconosce i riferimenti e rispetta i prodotti delle culture. Linee pulite e geometriche completano una tomaia dal classico motivo a spina di pesce, strizzando l’occhio ai modelli più classici. Una suola spessa ma leggera ha un appeal nostalgico, mentre una morbida pelle martellata rende il modello una scelta elevata, adatta a ogni occasione.

Le sneakers sono un equilibrio perfetto di riferimenti e dettagli. Il design intelligente suggerisce lifestyle e attività dinamiche quotidiane. Le L001 sono un compendio degli elementi storici più iconici di Lacoste e del suo DNA tennistico con i codici di oggi, un moderno capo essenziale alla moda, autenticamente radicato nella storia.

Se il branding del coccodrillo è ben visibile sul tallone, i loghi sono trattati in modo leggero e delicato, dando vita a un look minimal che garantisce longevità.

