Renault Captur GPL a 120 euro al mese: conviene davvero?

Analizziamo l’offerta di finanziamento su Renault Captur GPL, valida fino al 2 aprile 2024 con gli incentivi statali, la rottamazione di un’auto usata e il contributo della Casa.

Un Suv compatto al costo di 120 euro al mese: è l’offerta su Renault Captur GPL proposta dalla Casa francese nel mese di marzo 2024 su uno dei suoi modelli di punta, che da qualche tempo è anche nella top ten delle auto più vendute in Italia. Una promo frutto della somma tra gli incentivi statali con rottamazione e il contributo del marchio della Losanga. Ecco tutti i dettagli.

Renault Captur GPL: caratteristiche tecniche

Renault Captur è il Suv compatto francese disponibile in diverse varianti, tra cui quella ibrida plug-in che abbiamo provato: in questo articolo parliamo in particolare della Renault Captur GPL, che è equipaggiata con un motore TCe 100 in grado di erogare una potenza di 100 cavalli, accoppiato a un cambio manuale a sei rapporti.

Captur GPL è dotata di un doppio serbatoio che assicura un’autonomia ottimale sia utilizzando il gas che la benzina. Il costo iniziale parte da 23.050 euro per la variante Equilibre, ma c’è anche l’allestimento Intens. Con la Equilibre, i consumi dichiarati sono di 7,3 litri/100 km e le emissioni di 117 g/km.

L’offerta su Renault Captur GPL

La promo di marzo 2024 prevede una rata di 120 euro mensili, con un anticipo di 1400 euro e un chilometraggio totale di 30.000 km in tre anni. Il prezzo di listino scende da 23.050 euro a 17.950 euro.

Esempio di finanziamento riferito a Renault Captur equilibre TCe 100 GPL

Prezzo di listino: € 17.950 (Iva inclusa, ipt e contributo pfu esclusi)

€ 17.950 (Iva inclusa, ipt e contributo pfu esclusi) Contributo statale: 2.000 €

2.000 € Contributo Renault: 2.000 €

2.000 € Anticipo: 1.400 €

1.400 € Importo totale del credito: 16.550 €

16.550 € Rata finale: 14.060,50 €

14.060,50 € Importo mensile: 36 rate da 120,28 €

36 rate da 120,28 € TAN 3,9% (tasso fisso), TAEG 5,16%.

Conviene? Pro e contro

L’offerta su Renault Captur conviene se vuoi guidare un Suv GPL pensato sia per la città sia per il tempo libero fuori dal contesto urbano, con un esborso di anticipo contenuto e una rata mensile poco impattante sul bilancio. Il tasso è fisso e la durata del finanziamento è ridotta a tre anni, fattore che agevola chi vuole successivamente acquistare un’auto ancora giovane e poco chilometrata.

Di contro 10.000 km all’anno per un’auto di questa categoria non sono certo molti, così come il fatto di dover rottamare un’auto usata per usufruire della promozione per molti è un grosso limite. Non ultimo, la rata finale è piuttosto cospicua e c’è la penale in caso di sforamento dei km. In definitiva, la promo su Renault Captur GPL conviene se utilizzi l’auto soprattutto in città e se desideri contenere la spesa mensile, senza rinunciare allo spazio garantito da un modello a ruote alte.

Non perderti le ultime notizie e condividi opinioni ed esperienze commentando i nostri articoli:



• Iscriviti ai nostri canali Telegram e Whatsapp per gli aggiornamenti gratuiti.

• Siamo su Mastodon, il social network libero da pubblicità e attento alla privacy.

• Se preferisci, ci trovi su Flipboard e su Google News: attiva la stella per inserirci tra le fonti preferite!

Copyright Image: Sinergon LTD