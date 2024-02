Baume & Mercier Riviera Maréographe

Baume & Mercier rende omaggio alla bellezza e allo spirito della Costa Azzurra con il nuovo Riviera Maréographe, il cui design è ispirato al mare.

I nuovi modelli della Collezione Riviera di Baume & Mercier raccontano le diverse sfaccettature della Costa Azzurra, fonte d’ispirazione della linea. Illustrando il savoir-faire estetico e orologiero della Maison, evocano gli elementi fondamentali e la leggendaria art de vivre della regione: il mare, la montagna, il cielo, l’architettura essenziale delle ville moderne e le notti di festa.

Tra le novità della nuova collezione, il Riviera Maréographe è un tributo alla passione per il mare. Un orologio con mareografo, il cui design gioca con le sfumature blu a contrasto, come l’oceano. In edizione limitata a 500 esemplari, il Riviera Mareografo vive al ritmo di alte e basse maree in una cassa dodecagonale in acciaio inossidabile con finitura lucida e satinata di 43 mm di diametro e 12,3 mm di

spessore, protetta da un vetro zaffiro antigraffio con trattamento antiriflesso su entrambi i lati.

La lunetta è in acciaio inossidabile lucido e satinato con finitura soleil, fissata da quattro viti in acciaio-ADLC microsabbiato. Il fondello dodecagonale con vetro zaffiro è fissato con quattro viti e può essere inciso. È presente un’incisione speciale con la dicitura: “Special Edition One Out of 500”. La corona ottagonale è avvitata, decorata con il logo Phi, in rilievo e con una linea nera. Un pulsante a ore 4 consente di regolare il disco delle maree.

Nelle armoniose sfumature del blu, il quadrante con finitura satinata soleil e réhaut è scandito da un numero romano a ore 12 e indici rodiati rivettati a ore 3 e 9 con rivestimento in Superluminova bianca ad emissione blu. Gli indici applicati sono bianchi anch’essi con rivestimento in Superluminova bianca ad emissione blu. Le lancette di ore e minuti sono scheletrate e rodiate con lo stesso rivestimento. Ugualmente rodiata con rivestimento in Superluminova bianca ad emissione blu sulla punta, la lancetta dei secondi presenta il logo Phi sul contrappeso. Il disco dell’indicatore di alta e bassa marea è blu microsabbiato rifinito con motivi colimaçon.

Il nuovo segnatempo monta un movimento automatico di Manifattura Baumatic che assicura a questo modello una riserva di carica di 5 giorni (120 ore) e una protezione contro i campi magnetici presenti nella vita quotidiana. Il segnatempo è dotato di una frequenza di 4 Hz (28.800 alternanze/ora) e di un’impermeabilità fino a circa 100 m.

L’orologio è montato su un cinturino integrato in caucciù blu con pattern tela. Intercambiabile, la tripla fibbia pieghevole in acciaio inossidabile è dotata di fermaglio di sicurezza e regolazione.

