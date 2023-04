Con Big Pilot’s Watch IWC Racing Works, il brand di orologi di lusso rende omaggio al suo legame di lunga data con il motorsport. Dopo aver siglato una partnership con Mercedes-AMG nel 2004, IWC è diventato anche il partner tecnico ufficiale del Mercedes-AMG Petronas F1 Team nel 2013. IWC ha persino fondato il proprio team di corse classiche, IWC Racing, nel 2018. i mondi del motorsport e delle corse possono essere vissuti nelle boutique monomarca di IWC a Zurigo, Dubai e Shanghai.

Big Pilot’s Watch IWC Racing Works: caratteristiche

Il Big Pilot’s Watch IWC Racing Works presenta cassa, corona e fondello in titanio grado 5. Il titanio di grado 5 è circa il 45 percento più leggero dell’acciaio e notevolmente rigido. Grazie al suo elevato rapporto resistenza/densità, è ampiamente utilizzato nel motorsport per la produzione di componenti di motori ad alte prestazioni. Altre caratteristiche essenziali del titanio per gli orologi sono la sua delicatezza sulla pelle e l’attraente colore grigio opaco. Il fondello in titanio è inciso con il logo IWC Racing Works.

Un quadrante blu con numeri bianchi smorzati completa l’aspetto decisamente tecnico della cassa in titanio da 46,2 millimetri. Il display della data si trova a “ore 6” e l’indicazione della riserva di carica si trova a “ore 3”. Indici e lancette luminescenti garantiscono una leggibilità ottimale. La struttura in rilievo sul cinturino in pelle di vitello blu sottolinea il fascino sportivo del segnatempo.

Il Big Pilot’s Watch IWC Racing Works è alimentato dal calibro 52110 di manifattura IWC. Questo movimento automatico è stato progettato con una rigorosa attenzione alle prestazioni e all’affidabilità. Il sistema di carica bidirezionale Pellaton accumula una riserva di carica di sette giorni in due bariletti. I componenti soggetti a sollecitazioni particolarmente elevate sono realizzati in ceramica di ossido di zirconio praticamente esente da usura. Una cassa interna in ferro protegge efficacemente il movimento dagli effetti dei campi magnetici.

Il nuovo Big Pilot’s IWC Racing Works è limitato a 500 pezzi. Sarà inizialmente disponibile esclusivamente nei flagship store di Zurigo, Dubai e Shanghai. Successivamente sarà disponibile in boutique IWC selezionate e online.

—–

Per ricevere tante notizie e consigli utili specialmente sul mondo auto e moto, sugli autovelox e su come difendersi dalle truffe, è possibile iscriversi gratis al canale Quotidiano Motori su Telegram.

Vi invitiamo a seguirci su Google News su Flipboard, ma anche sui social come Facebook, Twitter, Pinterest e Instagram. Non esitate a condividere le vostre opinioni e le vostre esperienze commentando i nostri articoli.