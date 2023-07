Breitling Top Time Deus e Top Time Triumph 2023: i due nuovi modelli si basano sul successo delle passate collaborazioni di Breitling con Deus Ex Machina e Triumph Motorcycles, facendole marciare a pieno regime con l’introduzione dell’eccezionale calibro di Manifattura Breitling 01.

Breitling Top Time Deus e Top Time Triumph 2023: caratteristiche

Dopo due edizioni limitate che hanno registrato il tutto esaurito, Breitling e Deus Ex Machina – il marchio australiano di abbigliamento per moto custom e surf – hanno unito le proprie forze per una terza edizione del Top Time Deus, destinata a essere parte dell’iconica collezione

Breitling.

Il nuovo segnatempo, monocromatico, si allontana dai coloratissimi predecessori, con un quadrante nero in contrasto con i contatori a triplo registro e la scala tachimetrica di colore bianco. Può essere abbinato a un cinturino in pelle di vitello nero a tema racing o a un bracciale in acciaio con lavorazione a maglia milanese.

I tocchi di colore sono presenti sul quadrante esterno e sulla lancetta cronografica centrale che, come nelle due precedenti edizioni del Top Time Deus, ha la forma di una saetta. Ancora una volta lo straordinario motore dietro questo orologio è il calibro di Manifattura Breitling 01, il cui fondocassa aperto in vetro zaffiro ripropone al centro un logo rosso Deus.

La prima collaborazione tra Breitling e la casa motociclistica britannica Triumph risale al 2022. I due marchi hanno avviato la loro collaborazione con il lancio di una motocicletta Breitling Speed Twin Limited Edition e due orologi Top Time Triumph – uno realizzato in 270 esemplari numerati per i proprietari della moto e l’altro disponibile per gli appassionati.

Entrambi i modelli sono caratterizzati da un esclusivo quadrante blu ghiaccio, la cui tonalità distintiva è stata esattamente abbinata a una Triumph Thunderbird 6T del 1951 e a un raro Breitling Top Time Ref. 815 degli anni ‘70.

La versione di quest’anno del Top Time Triumph, ora parte della core collection Breitling, ha fatto un salto in termini di qualità, con l’aggiunta del calibro di Manifattura Breitling 01. Il raffinato meccanismo del movimento è ora visibile attraverso un nuovo design del

fondocassa aperto.

Il quadrante presenta un doppio registro con scala tachimetrica per la misurazione della velocità e i loghi Breitling e Triumph a ore 12 e a ore 6. Il colore blu ghiaccio, che attira l’attenzione, si abbina a una scelta tra il cinturino in pelle di vitello nera ispirato alle corse o a un bracciale in acciaio con lavorazione a maglia milanese.

I collezionisti non potranno non notare alcuni richiami al Breitling d’epoca, come il logo retrò, i pulsanti a fungo del cronografo e il design del quadrante «Zorro». Il motivo a papillon inserito nel Top Time negli anni ‘60 (soprannominato come il famoso spadaccino mascherato) è stato integrato in modo discreto con una tecnica di spazzolatura del metallo visibile soltanto sotto una determinata luce

