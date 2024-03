Jaquet Droz Tourbillon Skelet Sapphire Opal

Il Tourbillon Skelet Sapphire Opal di Jaquet Droz è una vera e propria opera d’arte che integra la trasparenza seducente dell’opale e la raffinatezza del zaffiro con una meccanica di precisione Swiss Made.

Nel mondo dell’orologeria, pochi pezzi riescono a catturare l’essenza dell’arte e dell’innovazione come il Tourbillon Skelet Sapphire Opal di Jaquet Droz. Questo capolavoro sfida i confini della tradizionale orologeria con un design che celebra tanto la trasparenza quanto la complessità meccanica. Rivestito di zaffiro e impreziosito da un velo di opale, il Tourbillon Skelet Sapphire Opal è un esempio luminoso di come un orologio possa diventare un’opera d’arte.

L’opale, pietra preziosa dalle mille sfumature, è da sempre apprezzato per i suoi riflessi unici, che variano dal verde al blu a seconda della luce. Questa caratteristica, conosciuta come iridescenza, rende ogni orologio Tourbillon Skelet Sapphire Opal un pezzo unico, capace di cambiare aspetto con il variare della luce. Jaquet Droz esalta così la bellezza e il potere simbolico dell’opale, facendolo diventare non solo un elemento decorativo ma il cuore pulsante di questo orologio.

La cassa in zaffiro, lavorata con maestria nella città svizzera di La Chaux-de-Fonds, permette alla luce di fluire liberamente, illuminando il quadrante in opale da ogni angolazione. Questa struttura trasparente enfatizza il movimento scheletrato sospeso, che sembra danzare nel vuoto, animato dal tourbillon volante con 8 giorni di riserva di carica. Il design permette di apprezzare la meccanica di precisione Swiss Made, esibita attraverso un’estetica sagomata a “8”, firma di Jaquet Droz, che equilibra il tourbillon volante a ore 12 con le ore e i minuti a ore 6.

Con la sua cassa di 42 mm, adatta sia a polsi maschili che femminili, e corredato da un cinturino in caucciù bianco. Le lancette, la corona e le viti in oro bianco accentuano ulteriormente la sua eleganza. Il calibro con 8 giorni di riserva di carica, rivestito di grigio antracite è impreziosito da una luminosità unica.

Rivolto a collezionisti ed estimatori che cercano un pezzo distintivo, il Tourbillon Skelet Sapphire Opal è un simbolo di lusso contemporaneo, dove l’orologeria si incontra con l’arte per creare qualcosa di veramente unico e speciale.

Fonte: Jaquet Droz

Copyright Image: Sinergon LTD