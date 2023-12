In occasione del suo centesimo anniversario, Colmar presenta una nuova partnership ad alta velocità con Maserati. Questa collaborazione ha portato alla creazione di una collezione neve esclusiva, progettata per essere indossata in ogni momento sulle piste da sci. La selezione di capi e accessori, sia per uomo che per donna, riflette i valori condivisi di eccellenza italiana, innovazione e performance di alto livello.

Questa collaborazione unica trae ispirazione dalle due anime distintive di Fuoriserie, il programma di personalizzazione di Maserati: ‘Corse’ e ‘Futura’. La collezione si inserisce perfettamente nell’eredità racing di Maserati e nella sua dedizione alla ricerca tecnologica, offrendo capi dallo stile senza tempo sia per gli appassionati di sci che per gli amanti delle auto sportive.

Questi capi rappresentano l’ideale per coloro che abbracciano il cambiamento con energia ed entusiasmo, proprio come quando si è sulla pista da sci o al volante di un’auto.

La collezione Colmar x Maserati si articola in due linee, ‘Corse’ e ‘Futura’. Ogni linea include giacche da sci, salopette e pantaloni caratterizzati da elevate performance di impermeabilità e traspirabilità, un tratto distintivo del dna di Colmar. La collezione comprende anche sweatshirt in pile termico e cappelli in lana, tutti impreziositi dai loghi ricamati delle due eccellenze italiane.

La collezione ‘Corse’ si distingue per una raffinata palette di colori che spazia dal bianco al grigio, arricchita da vivaci inserti verticali in rosso intenso, un richiamo alle auto da pista. Al contrario, la linea ‘Futura’ gioca sui toni del grigio lavagna e grigio perla con un effetto satinato, conferendo ai capi un aspetto moderno e ricercato.

Questa esclusiva capsule collection neve Colmar x Maserati è disponibile nelle boutique Colmar di Milano, Torino, Bolzano, Parigi e nelle prestigiose località sciistiche di Cortina d’Ampezzo, Courmayeur, Madonna di Campiglio e Kitzbuhel. È inoltre possibile trovare la collezione presso lo showroom Maserati di Modena, un luogo di culto per gli amanti del brand.

