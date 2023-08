Colorful Standard x Eastpak: la limited edition colorata e sostenibile

Colorful Standard x Eastpak è la nuova collezione resistente e sostenibile, caratterizzata dalla vivacità di Colorful Standard. Questa collezione in edizione limitata porta in primo piano la sostenibilità, i colori e il design senza tempo.

Gli zaini e le borse di questa collezione sono pensate per resistere ad ogni tipo di avventura e sono realizzate in poliestere riciclato. La collaborazione comprende tre modelli firmati Eastpak e sei colori Colorful Standard. L’obiettivo è quello di combinare l’esperienza di Colorful Standard nel campo della sostenibilità con la tradizione di Eastpak nella creazione di prodotti resistenti nel tempo. Il risultato è una gamma di prodotti colorati e durevoli, da poter utilizzare per anni.

Colorful Standard x Eastpak: la capsule collection

Un classico di Eastpak reinventato in alcuni dei colori più iconici di Colorful Standard. Lo zaino Day Pak’r offre altrettanta funzionalità grazie alla custodia imbottita per il laptop e alle doppie tasche laterali, che permettono di essere il vostro compagno quotidiano. Le versioni cromatiche offrono il giusto tocco di colore in CS Pacific Blue, Colorful Standard Sandstone Grey, Colorful Standard Pine Green, Colorful Standard Storm Grey, Colorful Standard Sandstone Orange e Colorful Standard Purple Haze. Tutti realizzati in poliestere riciclato al 100% e con loghi co-branded.

Per completare il vostro outfit colorato, ecco il Colorful Standard Springer. Disponibile in tre colori, Colorful Standard Pacific Blue, Colorful Standard Storm Grey e Colorful Standard Purple Haze, questo springer è realizzato in leggero tessuto 100% poliestere riciclato e offre un grande scomparto principale e una tasca più piccola con cerniera sul retro.

L’iconico borsone Eastpak è stato reinterpretato da Colorful Standard per ricreare lo stile essenziale di Eastpak. La Stand + è stata dipinta in Colorful Standard Pine Green e Colorful Standard Storm Grey in occasione di questa collaborazione. Da usare come borsa per il weekend o per gli spostamenti quotidiani verso la palestra, la Stand + offre un ampio spazio con uno scomparto centrale principale, una tasca frontale con cerniera e tasche interne. Facile da riporre nella custodia abbinata in dotazione.

La collezione Colorful Standard x Eastpak è già disponibile in negozi selezionati, su colorfulstandard.com e eastpak.com.

