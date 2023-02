Come montare una tenda nella neve… tra una ciaspolata e un giro in motoslitta

Come montare una tenda nella neve… e fare un weekend all’insegna della montagna, dello sport e dei pizzoccheri (si sa, in quota viene fame), con un pizzico di cultura, che non guasta mai.

Come ogni buon viaggio che si rispetti, anche questa nostra breve avventura avrà la sua colonna sonora. La Montagna di Mina:

L’uomo chiese alla montagna il vento

Per posare il suo pensiero sulle orme del tempo

Perché qualcosa resti del suo lungo viaggio

Anche nel più lontano punto del suo cammino

L’uomo chiese alla montagna di toccare il cielo

La montagna realizzò quel suo desiderio

E quando fu così una nuvola lo sfiorò

In fondo al cuore che malato è di nostalgia

Ma come si fa a superare le nuvole?

Innanzitutto si parte da Milano, con buona lena e preferibilmente ai primi raggi di luce per raggiungere la nostra meta – Montespluga – prima di pranzo. Se siete un buon gruppo di amici vi consigliamo di noleggiare un furgoncino, non vi perderete nessun compagno nel traffico e lo spirito di avventura sarà con voi già dall’inizio.

Ad attenderci a Montespluga, ci sarà la base di Homeland, un progetto che ha lo scopo di far avvicinare chiunque allo scialpinismo, una validissima alternativa allo sci di pista, soprattutto se si vogliono evitare le spese sempre più alte degli skipass.

Giusto il tempo di una seconda colazione, per riprendersi dalla sveglia all’alba, e iniziamo a conoscere meglio il progetto e questo sport.

Homeland entra in gioco in entrambi i campi.

Noi abbiamo fatto una vera e propria full immersion.

Sci ai piedi e ci dirigiamo verso la simulazione di soccorso dopo una valanga.

Sul luogo della ricerca

Breve ma meritata pausa pranzo

E’ giunto il momento di montare il campo!

A questo punto non resta che un po’ di relax!

Rientro in motoslitta

Di nuovo a Montespluga

Un lento risveglio alle prime luci

Pronti, partenza, via!

Si scende fino a Chiavenna

La particolarità di Chiavenna, i Crotti

Le sorprese a Chiavenna non finiscono mai

E così il nostro viaggio ha avuto termine, se non si conta l’oretta di macchina da Chiavenna a Milano, ovviamente.

Grazie a Sam Confortola per le foto sulla neve.

