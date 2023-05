Ducati GP Team Replica 2023: dopo l’anno magico che ha visto trionfare le Rosse di Borgo Panigale con Pecco Bagnaia e Alvaro Bautista vincitori dei campionati mondiali MotoGP e WorldSBK, il Campionato del Mondo MotoGP è da poco ripreso e ha già regalato momenti entusiasmanti.

Per tutti gli appassionati che non vedono l’ora di tifare il Ducati Lenovo Team nelle prossime tappe del Motomondiale, Ducati presenta la collezione GP Team Replica 2023.

Realizzata in partnership con Diadora, la collezione Ducati GP Team Replica 2023 è ispirata alle forme e ai colori dei capi indossati da Bagnaia, Bastianini e da tutto il Ducati Lenovo Team durante la stagione MotoGP 2023. La linea di abbigliamento è composta da giacca antipioggia, felpa, t-shirt, polo e sneakers, per uno stile in rosso Ducati perfetto per condividere l’adrenalina di ogni gara.

L’emozione della pista si ritrova anche nella ricca proposta della linea Ducati Corse, ideale per chi è in cerca di uno stile energico e dinamico: cappellini, felpe, polo e t-shirt che insieme danno vita a un look unico e grintoso con cui continuare a celebrare i successi dell’anno appena trascorso. A completare l’outfit gli accessori del merchandising Ducati: borracce, bandiere, portachiavi, bracciali e tanto altro dedicati a tutti gli appassionati che desiderano vivere la propria passione nella vita di ogni giorno.

