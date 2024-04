Il trend Cowboycore, con le sue radici nell’iconografia del West americano, rappresenta più di uno stile: è l’espressione di una libertà senza tempo, di avventura e di un profondo legame con la natura.

L’immaginario del West americano, arricchito da decenni di rappresentazioni in film, libri, e fumetti, ha plasmato una mitologia che trascende i confini geografici, dando vita a un’iconografia universale del cowboy. Questa figura, tradizionalmente legata al mondo maschile e al denim, si è evoluta nel tempo, trasformandosi in un simbolo di avventura e libertà che va oltre le distinzioni di genere, arricchendo il panorama della moda con uno stile unico e distintivo.

Recentemente, lo stile Cowboycore ha vissuto una rinascita, come dimostrato dalle ultime passerelle, che hanno riaffermato il suo fascino intramontabile. Questo ritorno celebra le radici della tradizione Western, intrecciandole con l’innovazione e la creatività del design contemporaneo, in un’esplorazione audace di nuovi territori stilistici e simbolici.

Caratterizzato da un amore incondizionato per il denim sotto ogni sua forma, lo stile Cowboycore si arricchisce di elementi quali cinture in pelle con grandi fibbie metalliche, frange, camicie a quadri, stivali robusti e iconici cappelli da cowboy, creando un look che è al tempo stesso nostalgico e innovativo.

MCS, brand che fin dalla sua nascita narra l’American Dream attraverso collezioni ispirate allo stile di vita country, incarna perfettamente questo spirito. Le sue proposte moda attingono all’essenza dell’avventura e della libertà dei cowboy, con un occhio sempre attento agli ampi spazi dell’America, sia urbani che rurali. Il brand ha sempre abbracciato la moda Western, proponendo capi in pelle, camicie a quadri, polo, t-shirt e denim variamente lavorati, che riflettono la connessione profonda con la natura e l’avventura.

Fondato nel 1987, MCS ha impresso nel suo dna lo stile Cowboycore, come dimostra il suo logo raffigurante un cowboy. Questa scelta non è casuale ma rispecchia la fedeltà del brand a un’estetica che ha saputo rimanere iconica nel tempo, offrendo capi pratici, versatili e indubbiamente distintivi.

MCS non è solo un marchio di moda, ma una vera e propria filosofia di vita che supera le tendenze effimere, rivolgendosi all’uomo che apprezza l’autenticità ed è alla ricerca costante dell’avventura e, soprattutto, della libertà. In questo contesto, il Cowboycore non è semplicemente uno stile, ma un manifesto di valori e aspirazioni che continuano a ispirare e influenzare la cultura contemporanea del casual style.

Fonte MCS

Copyright Image: Sinergon LTD