MCS campagna primavera estate 2024: “Memorie di Sunset Boulevard” di Federico Sorrentino è più di un progetto fotografico; è un’immersione profonda nell’anima di Los Angeles e, per estensione, dell’America. Attraverso gli occhi di Sorrentino, Sunset Boulevard diventa il cuore simbolico di un viaggio che attraversa decenni di storia, cultura e sogni.

MCS ci invita a partecipare ad un viaggio intitolato “Memorie di Sunset Boulevard”, un progetto con gli scatti di Federico Sorrentino, che catturano l’anima vibrante di Los Angeles. Sunset Boulevard, con le sue memorie, suoni ed emozioni, emerge come protagonista, evocando gli echi dei decenni cruciali del Novecento che hanno contribuito a forgiare il mito di Hollywood.

Attraverso l’obiettivo di Sorrentino, entriamo nel cuore pulsante di Hollywood, esplorando il periodo di transizione tra la fine degli anni ’70 e l’inizio degli anni ’80, un’epoca dorata di ideali, sogni e rivoluzioni culturali. Il Teatro Palladium, capolavoro dell’Art Deco e scenario di eventi indimenticabili come i concerti di The Blues Brothers, si rivela attraverso gli scatti del fotografo italiano, ora residente a Los Angeles, come un simbolo potente di questa era.

Il racconto visivo prosegue attraverso i diner di West Hollywood, luoghi di incontro per cow boy moderni e avventurieri del quotidiano, testimoni di un’epoca che, pur trascorsa, continua a lasciare un’impronta indelebile nella memoria collettiva. MCS, fin dalle sue origini, ha saputo interpretare l’American dream attraverso collezioni ispirate al dinamismo e alla varietà del paesaggio californiano, dalle insegne luminose ai deserti, dalle città improvvisate alla luce unica che bagna ogni angolo di questo stato, raccontando storie di libertà, avventura e bellezza.

Federico Sorrentino si distingue nel panorama della fotografia di moda grazie al suo approccio unico, che fonde l’interesse per le geometrie urbane con la passione per la pellicola analogica. La sua arte, influenzata da maestri come Stephen Shore e Wim Wenders, è un viaggio attraverso luoghi e volti, catturando momenti di spontaneità e autenticità. Il suo amore per gli Stati Uniti, unito alla capacità di raccontare storie visive, fa di lui un narratore eccellente della complessità e della magia di questo paese.

Le immagini catturate riflettono non solo il fascino senza tempo di Hollywood ma anche l’evoluzione di una società in costante movimento. MCS, attraverso questa collaborazione, riesce a trasmettere l’essenza dell’American dream, con un’attenzione particolare alla storia e al paesaggio che caratterizzano la California.

