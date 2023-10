Eberhard & Co. Scientigraf Chrono è il nuovo segnatempo entra a far parte delle collezioni Eberhard & Co. L’orologio declina in versione cronografica Scientigraf, il celebre modello antimagnetico lanciato nel 1961, le cui caratteristiche tecniche ed estetiche vengono arricchite dalla presenza di due contatori.

Il cronografo, come la versione “solo tempo”, si distingue per la presenza di una “gabbia di Faraday” contenuta nella cassa: una struttura realizzata in ferro dolce che assorbe le onde elettromagnetiche dei device – ormai onnipresenti nella vita quotidiana – proteggendo il movimento dell’orologio, le cui peculiarità di precisione non vengono così intaccate.

Dal punto di vista estetico, Scientigraf Chrono mantiene la sua allure rétro: sul quadrante di colore nero spiccano i due contatori (impreziositi da una raffinata finitura azurée) e l’elemento del triangolo, che ricorre in molti dettagli (come gli indici, proposti in color avorio o arancio, o la punta delle lancette delle ore e dei contatori).

La cassa in acciaio da 41 mm, che contiene la gabbia di Faraday, alterna finiture lucide e satinate, mentre il fondello a vite è decorato dal disegno originale del modello lanciato nel 1961 con il logo e la scritta che richiama i test antimagnetici effettuati all’epoca presso il centro specializzato di La Chaux-de-Fonds.

Scientigraf Chrono viene proposto con bracciale in acciaio Chassis in acciaio con chiusura 2Click a due pulsanti, personalizzata con lo scudo emblema della Maison.

