Nuovi Seiko Prospex Diver 2023: la collezione propone una nuova edizione speciale Padi, dedicata al tema “Great Blue” e che comprende tre iconici segnatempo, Sumo, King Turtle e King Samurai. I tre orologi sono noti tra gli appassionati del brand per via del loro design emblematico.

II modello Sumo è soprannominato così per il profilo “tonneau” della cassa e per la pienezza delle linee. Turtle deve questo “nickname” alla forma della cassa, che ricorda il carapace di una tartaruga, mentre quella del Samurai presenta sfaccettature che richiamano l’armatura degli storici combattenti giapponesi.

I tre inediti orologi si presentano in una declinazione dedicata al mondo degli appassionati di immersione e sono accomunati dal colore blu intenso del quadrante e dal suo particolare motivo, che richiama lo scintillio della superficie dell’oceano vista dalla prospettiva di un sub, quando la luce si tuffa nel mare.

L’azzurro, che garantisce un’elevata leggibilità in acque profonde, è usato come colore d’elezione sulla scala della lunetta e sulla lancetta dei minuti, utilizzate sott’acqua per indicare il tempo trascorso durante le immersioni. Indici e sfere sono rivestiti con l’iconica Lumibrite Seiko.

L’orologio Sumo ha una cassa da 45 mm in acciaio inossidabile con rivestimento extra duro antigraffio e lunetta girevole unidirezionale con trattamento IP blu. Il vetro zaffiro è rifinito con trattamento antiriflesso sulla superficie interna. Il bracciale in acciaio è chiuso da una triplice fibbia pieghevole con pulsante di sicurezza e rilascio e possibilità di estensione per muta. Il segnatempo è alimentato dal calibro automatico 6R35 con opzione di carica manuale, che garantisce una riserva di carica di 70 ore.

La cassa del King Turtle misura 45 mm di diametro ed è in acciaio inossidabile. II vetro zaffiro con trattamento antiriflesso è incorniciato dalla lunetta girevole unidirezionale in senso antiorario con trattamento IP blu. La corona, posta tipicamente a ore 4, e il fondello sono a vite. Il bracciale d’acciaio inossidabile è chiuso da una triplice fibbia pieghevole con pulsante di sicurezza e rilascio e possibilità di estensione per muta. L’orologio pulsa al ritmo del calibro 4R36 con funzione giorno/data e riserva di carica di 41 ore.

Il King Samurai presenta una cassa di 43,8 mm di diametro. Vetro zaffiro, lunetta girevole unidirezionale con trattamento IP blu, corona e fondello a vite sono le ulteriori caratteristiche che definiscono questo segnatempo. Completa l’orologio il cinturino di silicone nero a fisarmonica che riporta la scritta “Professional Association of Diving Instructors”. II segnatempo è equipaggiato con il calibro automatico con opzione di carica manuale 4R35, anch’esso con riserva di marcia fino a 41 ore.

