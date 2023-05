Praticità, comfort, leggerezza e sicurezza queste sono solo alcune caratteristiche della sneaker Eleveit Antibes AIR Canvas pensata non solo per soddisfare le esigenze dei motociclisti e possessori di scooter ma anche per chi usa la sneaker tecnica nel tempo libero e al lavoro.

La nuova sneaker Antibes AIR Canvas si caratterizza per il suo design innovativo e per le sue linee moderne sapientemente esaltate da soluzioni innovative e all’avanguardia in grado di garantire non solo un look unico e distintivo, come nel caso della sua suola, ma anche una postura e un movimento ottimale del piede sia quando si è alla guida che quando si cammina.

Le nuove Antibes AIR Canvas di Eleveit vantano una tomaia realizzata in un tessuto di nuova generazione, il Canvas per l’appunto, che ha tra le sue peculiarità quella di essere estremamente robusto e duttile, grazie alla sua armatura in tela che passa alternativamente sopra e sotto ogni filo e altamente traspirante e quindi ideale per i periodi più caldi.

A catalogo la nuova sneaker tecnica è disponibile in un’unica colorazione grigio, con inserti in pelle scamosciata di colore antracite mentre la suola e i lacci sono di color bianco con trattamento invecchiato. Nella parte laterale il logo del marchio veneto in colore tono su tono e la scritta Eleveit nella parte posteriore completano il design accattivante delle nuove Antibes AIR Canvas.

La sicurezza è da sempre una priorità per l’azienda veneta per questo motivo sono stati inseriti in tutti i modelli Antibes, WP Full Leather e WP Canvas ed Air Canvas dei rinforzi nella parte del tallone, nella punta del piede e nei malleoli.

La protezione nella zona del cambio è stata sapientemente inserita tramite un processo di “saldatura” gommata che protegge la pelle o il tessuto dalla leva del cambio, dettaglio questo che oltre ad essere estremamente funzionale dona un look accattivante e versatile che la rende particolarmente adatta anche per un uso quotidiano per la sua praticità e comodità.

—–

Per ricevere tante notizie e consigli utili specialmente sul mondo auto e moto, sugli autovelox e su come difendersi dalle truffe, è possibile iscriversi gratis al canale Quotidiano Motori su Telegram.

Vi invitiamo a seguirci su Google News su Flipboard, ma anche sui social come Facebook, Twitter, Pinterest e Instagram. Non esitate a condividere le vostre opinioni e le vostre esperienze commentando i nostri articoli.