Eleveit Mud Maxi 2022: il completo per gli amanti dell’enduro

Il completo ideale per chi ama viaggiare on-off con le maxi enduro.

Eleveit Mud Maxi 2022 è il nuovo abbigliamento tecnico in tre diverse colorazioni: arancio e nero, giallo fluo e nero, e rosso e grigio. Il completo giacca e pantalone per gli amanti dell’enduro e delle maxi enduro ma anche per chi ama fare lunghi viaggi con le moto da turismo.

La nuova linea di abbigliamento MUD Maxi, con un fit molto slim e aggressivo, è adatto ad ogni stagione grazie alle molte prese d’aria a cerniera posizionate su spalle, petto e schiena ed è realizzato in tessuto esterno elastico ad alta tenacità e da una fodera interna altamente traspirante.

Eleveit Mud Maxi 2022: il nuovo completo

Il nuovo completo MUD Maxi altamente performante e che non accetta compromessi tra confort e sicurezza grazie alla presenza nella zona delle spalle e dei gomiti di uno speciale tessuto elastico spandex che conferisce alla giacca una vestibilità ottimale anche utilizzando protezioni aggiuntive.

Pratica, comoda e versatile, la giacca MUD Maxi è dotata di maniche removibili, ideale per chi pratica enduro “tradizionale” o per chi utilizza le maxi enduro, e di due tasche molto grandi con chiusura magnetica, due tasche più piccole con chiusura a zip posizionate nella zona del petto e di due comode tasche posteriori con chiusura a zip.

Molto pratica e sicura anche la chiusura della giacca MUD MAXI composta da una zip, da alcune chiusure in velcro e altre a magnete anche nella parte del collo. In perfetto coordinato con la giacca MUD Maxi, Eleveit propone il pantalone realizzato in tessuto elastico ad alta tenacità identico a quello della giacca e composto internamente da una fodera a rete altamente traspirante.

Confort e sicurezza sono il leitmotiv della nuova collezione MUD Maxi, che si traducono tanto nella giacca quanto nel pantalone in un’estrema libertà di movimento e massima vestibilità anche in presenza di protezioni, grazie al tessuto spandex presente nella zona della schiena e delle ginocchia

Eleveit ha inserito nella parte interna della gamba un inserto in pelle pieno fiore per proteggere dai graffi la propria moto e evitare abrasioni al pantalone, inoltre se il pantalone è indossato esternamente allo stivale si ha una maggiore protezione alla pioggia.

Pensato per tutte le condizioni climatiche, il pantalone MUD Maxi non teme le alte temperature grazie alle prese d’aria sulle parti laterali del pantalone , una chiusura regolabile con fascia in velcro, zip e bottone per una perfetta vestibilità.

Lo stivale X-Tarmac, anche nella versione WaterProof, è stato ideato e concepito per chi ama l’offroad con le maxi enduro e si abbina perfettamente con il completo MUD Maxi.

—–

Per ricevere tante notizie e consigli utili specialmente sul mondo auto e moto, sugli autovelox e su come difendersi dalle truffe, è possibile iscriversi gratis al canale Quotidiano Motori su Telegram.

Vi invitiamo a seguirci su Google News su Flipboard, ma anche sui social come Facebook, Twitter, Pinterest e Instagram. Non esitate a condividere le vostre opinioni e le vostre esperienze commentando i nostri articoli.